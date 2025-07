“Queridos y distinguidos espectadores de mi canal y de mi Instagram, me place contarles y decirles a todos que nos tumbaron, si me tumban a mí, los tumban a ustedes”, comenzó en su video con la voz distorsionada.

Luego, continuó dirigiéndose a sus seguidores: “Ustedes no tienen a donde verme. Tumbaron una batalla, pero no la guerrera. Me tumbaron mi cuenta de Instagram y déjenme decirles que ahora tengo más deseo de subir para arriba, ahora tengo más deseo de empezar desde cero. Me han tumbado 10 mil cuentas y cada vez vengo peor”.

Pero también dejó en claro que la suspensión de su cuenta fue responsabilidad el jugador de Galatasaray: “Me jaqueó el turco”, escribió en un comentario sugiriendo el nombre del futbolista.