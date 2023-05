Mauro Icardi desmintió su separación de Wanda Nara y explotaron las redes sociales: "Me aburrió hasta a mí"

A través de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, Mauro Icardi contestó varias consultas sobre Wanda Nara y aclaró la situación. Primero eligió " ¿Por qué no dejas de sufrir y te casas conmigo? ", ante lo que afirmó: " Primero porque no sufro y me cago de risa con tantos inventos . Segundo porque estoy casado hace 10 años ".

Luego, directamente reveló qué pasó en esta ocasión: "¡La única verdad es que me pidió que le pague los pasajes y le dije que no! De ahí viene el 'estoy separada' y todo el circo. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí. No se coman el verso ni los inventos de las infidelidades". De esta manera, el futbolista de Galatasaray confirmó que sigue casado con Wanda Nara.

Mauro Icardi historias Instagram Wanda Nara Las historias de Mauro Icardi para desmentir a Wanda Nara. Instagram

Así, se encargó de desmentir a su esposa luego de que ella exprese que estaban separados. Pero esto no fue lo único, sino que también hizo mención a su supuesta infidelidad con Cande Lecce, algo que aclaró que también es falso.