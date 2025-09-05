IR A
IR A

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

La panelista abandonó el piso en medio del debate sobre las exvedettes Carmen Barbieri, Ayelén Paleo, y la infidelidad de Santiago Bal. Rodrigo Lussich no pudo contenerla.

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

Redes Sociales

La panelista Marcela Tauro se retiró furiosa del programa Intrusos por una fuerte discusión con sus compañeros. En este contexto, el conductor Rodrigo Lussich calificó el incidente como “una situación gravísima”, mientras que la periodista dijo que salía del set porque no la escuchaban a ella, "la icónica del programa", aseguró.

El posteo de Yankelevich a Romina Yan.
Te puede interesar:

El desgarrador posteo de Gustavo Yankelevich para Romina Yan, en el día de su cumpleaños

El debate empezó por una vieja interna entre las exvedettes Carmen Barbieri y Ayelén Paleo, cuya mamá está detenidad y acusada del delito de trata. Dijeron que el actor Beto César, sería el responsable de que Carmen Barbieri estuviera al tanto de la infidelidad de Santiago Bal. La panelista Andrea Taboada opinó: “Confiaba en el ojo artístico de él” y Tauro le cuestionó: “¿Pero más que confiar en un hijo?”.

Este intercambio de palabras enojó a la mediática, que se levantó para irse y lanzó: “Entiendan lo que queremos decir”, a lo que Pablo Layus aportó un comentario y la panelista insistió: “Ya sé Layus, no hablo más”. Al ser consultada por los conductores sobre el motivo de su enojo, Tauro ironizó: “Entendés lo que quiero decir, son tan buenos, Taboada y vos -Layus-”.

Embed

Como respuesta, Layus subió la apuesta y aseguró: “No hay nadie más sospechoso que el propio ladrón”, con lo cual el enojo fue mayor: “En este momento, decreto que me retiro”, avisó ella. “A mí no me va a decir. Soy la icónica del programa”, continúo "la Tauro" mientras se retiraba del estudio.

En medio de la pelea, la periodista Karina Iavicoli intentó continuar con el tema de Barbieri, pero Lussich la detuvo y aclaró: “Esperá, estamos en una situación gravísima, se retiró del piso”.

En línea, Lusich continuó:“Vamos a respetar a Marcela, que es la icónica del programa y dijo que no va a volver, una cosa inesperada porque estábamos en una discusión normal, pero a ella le molestó que ustedes no entendieran lo que quiso decir”.

En cuanto el conductor detalló que el conflicto había iniciado con Layus y Taboada, ésta última apuntó: “A mí no me mezcles con el señor. Dije lo que pensaba”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Barbieri respondió a los rumores de prostitución cuando tuvo un teatro de revista a su cargo.

Carmen Barbieri cruzó a Rocío Marengo por hablar de la prostitución, Ayelén Paleo y Santiago Bal: "Si la quisieron..."

El bailarín aseguró que la familia está unida en este difícil momento.

El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su mamá: "Nos tiene muy mal"

La hermana de Paleo aseguró que su mamá siempre se dedicó a sacar fotos.
play

La hermana de Ayelén Paleo defendió a su mamá de las acusaciones: "Es inocente"

últimas noticias

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 11 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 37 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 48 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 55 minutos
Andrés, Francisco y Alfonsina Morosini fueron encontrados en el arroyo Don Esteban.

Uruguay: secuestró a sus hijos de 2 y 6 años y aparecieron muertos tres días después

Hace 1 hora