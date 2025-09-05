"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos La panelista abandonó el piso en medio del debate sobre las exvedettes Carmen Barbieri, Ayelén Paleo, y la infidelidad de Santiago Bal. Rodrigo Lussich no pudo contenerla.







La panelista discrepó con sus colegas del programa de América. Redes Sociales

La panelista Marcela Tauro se retiró furiosa del programa Intrusos por una fuerte discusión con sus compañeros. En este contexto, el conductor Rodrigo Lussich calificó el incidente como “una situación gravísima”, mientras que la periodista dijo que salía del set porque no la escuchaban a ella, "la icónica del programa", aseguró.

El debate empezó por una vieja interna entre las exvedettes Carmen Barbieri y Ayelén Paleo, cuya mamá está detenidad y acusada del delito de trata. Dijeron que el actor Beto César, sería el responsable de que Carmen Barbieri estuviera al tanto de la infidelidad de Santiago Bal. La panelista Andrea Taboada opinó: “Confiaba en el ojo artístico de él” y Tauro le cuestionó: “¿Pero más que confiar en un hijo?”.

Este intercambio de palabras enojó a la mediática, que se levantó para irse y lanzó: “Entiendan lo que queremos decir”, a lo que Pablo Layus aportó un comentario y la panelista insistió: “Ya sé Layus, no hablo más”. Al ser consultada por los conductores sobre el motivo de su enojo, Tauro ironizó: “Entendés lo que quiero decir, son tan buenos, Taboada y vos -Layus-”.

Embed Marcela Tauro se enojó y abandonó #Intrusos

“Soy la iconica del programa , anda a cag@r”

Que Opinas ? pic.twitter.com/iwPO0J85Cs — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) September 5, 2025 Como respuesta, Layus subió la apuesta y aseguró: “No hay nadie más sospechoso que el propio ladrón”, con lo cual el enojo fue mayor: “En este momento, decreto que me retiro”, avisó ella. “A mí no me va a decir. Soy la icónica del programa”, continúo "la Tauro" mientras se retiraba del estudio.

En medio de la pelea, la periodista Karina Iavicoli intentó continuar con el tema de Barbieri, pero Lussich la detuvo y aclaró: “Esperá, estamos en una situación gravísima, se retiró del piso”.