Por qué hay que tirar pimienta negra en la puerta de la casa: para qué sirve

Desde la antigüedad, esta especia se ha asociado con el fuego, la protección y las barreras energéticas. Cómo usarla en rituales modernos y cuál es su efecto.

Este ritual energético se basa en una creencia popular muy arraigada.

  • La pimienta se ha usado desde la antigüedad en distintos hechizos y rituales de protección.
  • Los romanos la asociaban con Ares, el dios de la guerra, y creían que ayudaba a proteger a los soldados.
  • En la actualidad se la utiliza como barrera para alejar malas energías.
  • Tirar un poco de pimienta negra en la puerta de tu casa sirve para detener a tus enemigos y atraer sus disculpas.

La pimienta negra es uno de los condimentos más habituales en cualquier cocina y se usa para darle sabor a infinidad de recetas. Pero, al mismo tiempo, también es considerada un símbolo de riqueza y poder espiritual, por lo que muchas personas eligen tirar pimienta en la puerta de su casa.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

A lo largo de la historia, esta especia se ha utilizado en una gran variedad de rituales para atraer la abundancia y la prosperidad. Los romanos la asociaban con Marte, el dios de la guerra, y creían que otorgaba protección a los soldados para que ganaran las batallas y no salieran heridos.

También se la relaciona con el elemento fuego por su picor y, actualmente, es común encontrarla en rituales de magia blanca y hechizos de protección. Una creencia popular muy difundida le atribuye a la pimienta el poder de crear una barrera para alejar las malas energías.

Por qué hay que tirar pimienta negra en la puerta de la casa

La tiktoker Aida Espiritual recomendó a sus seguidores que tiren un poco de pimienta en la puerta de su casa para "detener a tus enemigos y atraer sus disculpas". Según afirmó, se trata de un ritual simple y eficaz, ya que solo requiere espolvorear una pizca de pimienta negra molida en la entrada principal.

"Cuando lo hagas, vas a decir: 'Cierro las puertas al mal; mis enemigos se disuelven y vienen en paz. Hecho está'. Hazlo con fe y con determinación y espera a ver los resultados. Prueba este truco y observa el cambio", sostuvo.

Otro ritual difundido en redes sociales señala que la pimienta puede usarse para alejar de nuestras vidas a vecinos molestos, compañeros de trabajo o cualquier persona cuya energía nos perturbe. El problema es que, en este caso, la pimienta debe arrojarse en la puerta de la casa de esa persona.

