MasterChef Celebrity Argentina: cuándo arranca la final y a qué hora se conocerá al ganador El jurado del programa de cocina coronará a Ian Lucas o La Reini en el cierre de la edición, pero antes deberán disputar una última prueba. + Seguir en







¿Quién ganará MasterChef? Redes sociales

El ciclo de MasterChef Celebrity Argentina comienza a definirse y el jueves por la noche se conocerá el nombre del ganador de la edición 2026. Ian Lucas o Sofía Gonet, más conocida como La Reini, son los finalistas y uno de ellos levantará el premio delante de todos sus compañeros. ¿A qué hora será?

Luego de una final extensa entre seis participantes, el jurado definió a los dos que se batirán a duelo por el premio mayor. Y, si bien la definición arrancó el miércoles, el nombre del triunfador se conocerá el jueves por la noche.

El jurado les dio una devolución a ambos por el esfuerzo. Primero fue Germán Martitegui: “Estamos muy orgullosos de lo que lograron, de su tenacidad, su esfuerzo, cómo estudiaron, cómo se comportaron. Masterchef representa muchas cosas, representa la posibilidad de que esforzándose y trabajando se puede llegar. Ustedes dos, hoy, son un ejemplo para todo un país, de que se puede llegar a dónde uno quiera llegar. Les deseo lo mejor”.

Masterchef finalistas Donato de Santis agregó: “Son un ejemplo de lo que uno puede alcanzar y que no todo es reflectores y televisión, es la determinación de querer hacer, tener el objetivo y alcanzarlo, en cualquier ámbito. Les deseo lo mejor, que se diviertan, la cocina es amor, pero también tiene un poquito de diversión, y es eso lo que quiero que hagan esta noche”.

Por último, Damián Betular se emocionó: “Seguro la van a romper y nos van a hacer muy difícil el trabajo de saber quién es el ganador o la ganadora de esta edición que ha sido increíble. Así que disfrutenlo, queremos que compitan y que saquen lo mejor de ustedes. Buena suerte”.

Como el programa inicia a las 21:30 y el ganador se dará a conocer cerca de las 22:10, ya que el programa siguiente que es Gran Hermano, arranca a las 22:15. Como cada edición, se grabaron dos finales para que no se filtre ninguna.