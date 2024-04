Marvel Studios filmará las dos películas de los Vengadores juntas: cuáles serán las tramas

De esta manera, ambas películas tendrán una continuidad directa entre el final de una y el principio de la otra, repitiéndose lo ocurrido con Infinity War y Endgame. Para finalizar, Daniel RPK agregó que Kevin Feige y su equipo "descubrieron la dirección que tomarán" con estas dos películas.

Marvel Studios Avengers Vengadores Las inesperadas filtraciones que sufrió Marvel Studios. X (ex Twitter)

Vale recordar que la quinta película de los Vengadores iba a llamarse Avengers: The Kang Dynasty, algo que se tuvo que modificar tras el escandaloso despido de quien interpretaba al personaje, el actor Jonathan Majors. Además, previo a este film se estrenarán Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Thunderbolts*, The Fantastic Four y Blade, por lo que se espera que todas sean muy importantes de cara a la Fase 6 de Marvel Studios.

La película Deadpool y Wolverine ya cuenta con dos tráilers oficiales y el estudio cinematográfico Marvel Studios se encargó de confirmar varios nombres que serán parte de su único film del 2024.