Jonathan Majors no seguirá trabajando en Marvel Studios.

El actor estadounidense Jonathan Majors fue despedido por el conglomerado The Walt Disney Company de la franquicia Marvel Studios y no seguirá interpretando al personaje Kang , ya que fue declarado culpable de acoso y agresión a su exnovia .

Por eso, vinculado a los cargos que podría recibir, Variety reveló: "Majors enfrenta hasta un año de cárcel, pero también podría ser sentenciado a libertad condicional. Poco después del veredicto de culpabilidad, Marvel Studios cortó lazos con él. También fue desechado por su gerente y su empresa de publicidad". Así, se quedó sin trabajo y ante una situación legal muy complicada.

Para finalizar, la abogada defensora Priya Chaudhry aseguró: "Majors todavía tiene fe en el proceso y espera limpiar completamente su nombre". Con estas palabras, confirmó que no admite haber realizado las acciones de las cuales está acusado e intentará llegar hasta las últimas instancias posibles.

Marvel Studios cambió el nombre de Avengers: The Kang Dynasty, futuro proyecto protagonizado por Majors

Como si ya supieran qué iba a ocurrir con Jonathan Majors, desde Marvel Studios confirmaron que la película Avengers: The Kang Dynasty pasa a llamarse Vengadores 5 (Avengers 5), aunque esto podría cambiar en el futuro cuándo se reescriban los guiones.

El portal The Hollywood Reporter fue quien se encargó de confirmar esta noticia: "En noviembre de 2023, Marvel contrató a Michael Waldron para trabajar en un nuevo borrador de lo que alguna vez se llamó Avengers: The Kang Dynasty, pero que ahora se conoce como Avengers 5". De esta manera, lo ocurrido con el actor 34 años arruina la planificación de Disney y deberán trabajar mucho para no postergar las fechas de estreno.