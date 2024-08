Marvel: Hugh Jackman reveló su exigente dieta para conseguir el físico que mostró en Deadpool y Wolverine

Así, el actor australiano terminó por revelar qué tuvo que comer durante varios meses previos a la filmación: "Esto es pollo, y es tilapia y porotos. ¡Tilapia y porotos! No sé por qué tilapia. Debe ser algún pescado magro, y con chauchas". Con estas palabras, confirmó que el no se encargó del día a día de su dieta, sino que comía lo que le era servido por los empleados de Marvel Studios.

