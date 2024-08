Marvel: se reveló por qué Robert Downey Jr rechazó volver a ser Iron Man en Deadpool & Wolverine

El actor que le dio vida a Tony Stark recibió la oferta de hacer un cameo en el último film estrenado del UCM. Sin embargo, no aceptó por un motivo particular.

En ese momento iban a mostrar Tony, pero como Iron Man. Esa escena iba a transcurrir cronológicamente cuando el vengador aún estaba vivio, su presencia no alteraba los sucesos narrados.

Iron Man Redes sociales

Reese manifestó: “Ryan Reynolds escribió esa escena con ambos en pantalla, esperanzado de poder conseguir a Downey. Claro que también quería a Favreau, porque ellos son un gran combo, y así podían estar todos juntos”.

Fue entonces que se reveló el motivo: “Nosotros no sabíamos lo de Doctor Doom. Por eso es que no había forma que él hiciera las dos cosas. Y decíamos que nadie le dice que no a Ryan Reynolds. Y eso que Ryan lo presionó. Nosotros escribimos la escena, Downey la leyó, pero no sabíamos todo lo que pasaba con Doctor Doom”.

Como iba a volver, pero en otro papel, decidió hacerlo con ese solo y poder soltar lo que fue Iron Man.

Marvel analiza revivir a un icónico superhéroe y quiere a Tom Cruise para devolverle la vida

En el Universo Cinematográfico de Marvel existen distintos tipos de personajes que suelen ser actuados por figuras, pero no se centran en una sola interpretación. Por eso ahora están en busca de Tom Cruise, la estrella que necesitaban para volver a darle vida a un icónico superhéroe.

La idea principal de Marvel es que actúe en las próximas películas de Los Vengadores. Una de ellas se estrena en 2026 y la otra en 2027, pero un detalle no menor es que todavía no comenzaron a grabar ninguna de ellas. De hecho, aún deben terminar la convocatoria.

Se trataría de “una especie de Iron Man” el personaje que le tienen preparado a la estrella de Misión Imposible. Aunque se había rumoreado que no, en un principio era pretendido para el papel de Tony Stark, pero no progresó. Fue entonces Robert Downey Jr quien tomó el lugar y fue un éxito.