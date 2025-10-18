¿Sigue en Marvel? Qué pasará con Hugh Jackman en las próximas películas de X-Men

Lo cierto es que ha habido muchos actores dando vida a Superman o a Batman y otros tantos a Spider-Man, por mencionar algunos ejemplos, pero solo ha habido un Lobezno, y ese ha sido Hugh Jackman.

Deadpool y Lobezno integró a Logan en la continuidad del Universo Cinematográfico Marvel , además de marcar el regreso de Hugh Jackman a un papel del que, supuestamente, se había despedido en 2017 . Desde entonces, Kevin Feige , presidente de Marvel Studios , ha revelado haber mantenido "conversaciones" sobre el futuro del personaje en las nuevas entregas de Vengadores, pero las últimas informaciones indican que la franquicia tiene planes a largo plazo para el australiano .

Es el jefazo de Marvel , y nadie mueve un dedo si no es con su aprobación. Su importancia dentro del estudio es tal que incluso en la última película, Deadpool y Lobezno , se hace referencia a su persona en más de una ocasión para que Deadpool sea aceptado . Se llama Kevin Feige , y desde hace años es el arquitecto encargado de diseñar y preservar el que probablemente sea el universo más grande y ambicioso de la historia del cine . Y claro, nadie mejor que él para disipar ciertas dudas o alimentar ilusiones de cara al futuro .

Con el estreno de la última película de Marvel, Deadpool y Lobezno , los espectadores se han reencontrado con Lobezno, un persona ya icónico de la historia del cine y los cómics pero que nunca había formado parte del UCM , del canon de Marvel Studios . La razón no era otra que la propiedad de los derechos por parte de Fox , al igual que sucedía con el propio Deadpool. Pero todo eso cambió en 2019 , en el que Disney hizo efectiva la adquisición de 20th Century Fox , la empresa que se había encargado de producir hasta el momento la película de los mutantes .

Deadpool y Lobezno es, de esta forma, el principio para uno y el final para otro. El principio para el personaje de Ryan Reynolds, que ahora pasa a formar parte del canon de Marvel y podría ser requerido para futuras películas, desde las próximas entregas de los Vengadores a continuar con su propia saga bajo el amparo de un nuevo universo. Sin embargo, también supone el final para Hugh Jackman, quien realmente ya había anunciado su retiro del personaje con Logan, pero que no dudó en regresar una última vez cuando se lo pidió su buen amigo Ryan. Sea como fuere, el australiano se ha encargado de dejar bien claro en las entrevistas promocionales de la película que esta vez va en serio, y que no seguirá interpretando al personaje en futuras entregas. Pero la pregunta es otra, ¿aparecerá Lobezno en próximas películas sin Hugh Jackman? La respuesta la tiene, quién si no, Kevin Feige.

“Como bien saben los lectores de cómics, a lo largo de las décadas ha habido varias y muy, muy diferentes versiones de estos personajes. Sería divertido explorar otras versiones algún día, pero no tenemos planes inmediatos. Pero en las próximas décadas, creo que es inevitable”, explica Feige en una entrevista sobre por qué está convencido de que Lobezno volverá en un momento u otro. El productor es plenamente consciente de los rumores que llevan circulando desde hace años, con propuestas como Daniel Radcliffe o Taron Egerton para relevar a Jackman. Hasta la propia Deadpool y Lobezno tiene algún que otro guiño cómplice a estos fancast del personaje, pero Feige tiene otra visión sobre quién debería sustituirle.

"Habrá otro (Lobezno), pero creo que será con un estilo y de una forma muy diferentes. También creo que si alguien intentara imitar a Hugh Jackman como Lobezno, sería un gran error", recalcaba el mandamás de Marvel. "Si eso ocurre, tendría que ser una reinterpretación muy diferente y audaz (del personaje), porque nadie será tan genial como Hugh Jackman haciendo su versión de Lobezno", concluía Feige.