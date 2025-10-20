21 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Productores ganaderos de Estados Unidos rechazan importar más carne de Argentina

El presidente Donald Trump había anunciado el domingo que consideraría aumentar la importación de carne vacuna argentina para mitigar los precios en el mercado interno.

Por
Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei junto a Donald Trump.

X (@WhiteHouse)
Donald Trump junto a Xi Jinping.
Te puede interesar:

Trump confirmó que busca un acuerdo comercial con Xi Jinping y viajar a China en 2026

El anuncio fue realizado por el propio mandatario el domingo, quien justificó la medida como un gesto de apoyo a "un muy buen país, un muy buen aliado" y una vía para aliviar la presión sobre los precios internos de la carne vacuna, que han escalado a máximos históricos. Sin embargo, la argumentación presidencial no logró apaciguar la preocupación de un sector agrícola estadounidense que ya había manifestado su descontento por el reciente soporte financiero otorgado a un competidor directo en el plano global.

La oposición del sector rural fue inmediata y contundente. Colin Woodall, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos Bovinos, advirtió que "este plan solo crea caos en un momento crítico del año para los productores de ganado estadounidenses y no hace nada para reducir los precios en las tiendas". La principal crítica de los gremios productivos es que la medida no aborda las causas estructurales del alza de precios y, en cambio, amenaza la subsistencia y el principio de libre mercado para los ganaderos locales.

La frustración de los agricultores se cimenta en la rivalidad comercial existente, particularmente en el ámbito de la soja. Argentina representa una competencia directa para el sector agrario de Estados Unidos, especialmente en la venta de la oleaginosa a China. La tensión se disparó luego de que Pekín cortara las importaciones de soja norteamericana a raíz de la guerra arancelaria desatada a inicios de año, mientras Argentina capitalizaba la situación y aumentaba sus exportaciones al gigante asiático.

En este contexto de competencia, la medida de apoyo financiero negociada el mes pasado por el gobierno de Trump, en un momento en que Argentina consolidaba ventas de soja a China, ya había generado enojo entre los productores. Rob Larew, presidente de la Unión Nacional de Agricultores, resumió el sentimiento de su sector: "Lo último que necesitamos es recompensarlos importando más de su carne vacuna", cuestionando que se beneficien comercialmente a aquellos que aprovechan la guerra comercial.

Frente a la ola de reclamos, un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) salió a ofrecer una respuesta. El vocero aseguró que la cartera está trabajando activamente para reducir los precios de la carne de res mientras continúa brindando apoyo a los ganaderos, incluyendo ayuda para desastres. El comunicado buscó un equilibrio entre el apoyo a los productores locales y la necesidad de estabilizar el mercado.

"Estas acciones, junto con el trabajo del presidente Trump para asegurar mercados duraderos para los productores de carne de res en el extranjero, envían un fuerte mensaje a los productores de ganado estadounidenses: criar más carne de res e incrementar el rebaño", dijo el portavoz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei participará del America Business Forum.

Milei volverá a viajar a EEUU tras las elecciones: compartirá un evento con Messi y Trump

Manuel Adorni buscó quitar dramatismo a los llamativos dichos de Donald Trump.

La reacción del Gobierno tras los dichos de Trump: "Es razonable"

Polémica declaración de Donald Trump: Argentina está peleando por su vida

Polémica declaración de Donald Trump: "Argentina está peleando por su vida"

Donald Trump junto a Javier Milei.

Trump anunció que podría comprar más carne argentina para bajar los precios internos

El polémico video que publicó Donald Trump contra las movilizaciones en Estados Unidos

El desagradable video que publicó Trump contra las movilizaciones en Estados Unidos

Donald Trump y Gustavo Petro se cruzaron mutuamente.

Trump acusó a Petro de "líder del narcotráfico" y retiró la ayuda a Colombia

Rating Cero

Prison Break ﻿vuelve a la vida de la mano de una serie spin-off﻿ en Disney+.

Vuelve Prison Break: Disney+ tendrá la nueva serie spin-off

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

últimas noticias

Nicolás Tripichio festeja el 2-1 del Ciclón.

San Lorenzo lo dio vuelta en Tucumán y volvió a meterse en zona de copas

Hace 1 hora
Javier Milei junto a Donald Trump.

Productores ganaderos de Estados Unidos rechazan importar más carne de Argentina

Hace 2 horas
play

Michel y Bahl criticaron el acuerdo del gobierno de Javier Milei con EEUU: "Están hipotecando el futuro de los argentinos"

Hace 2 horas
Convocan a un nuevo paro universitario en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento

Convocan a un nuevo paro universitario en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento

Hace 3 horas
play

Caren Tepp: "Los santafesinos lo tenemos claro: Pullaro es Milei"

Hace 3 horas