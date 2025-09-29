Alerta por los planes de Marvel: qué pasará con Moon Knight y las otras series que están en Disney+

Brad Winderbaum destaca la importancia de proyectos sostenibles y de múltiples temporadas en Marvel TV. La estrategia evoluciona hacia la creación de contenido duradero y versátil.

Winderbaum enfatiza que no todas las series desarrolladas en Marvel llegan a la etapa de producción. La compañía, al igual que otros grandes estudios, evalúa qué proyectos merecen avanzar.

Marvel revoluciona su estrategia con un giro hacia la sostenibilidad, según explica Brad Winderbaum , jefe de las áreas de Streaming, Animación y Televisión . A medida que el universo cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose, su división televisiva está ganando su propia identidad, lejos de ser un mero complemento de las películas, como señala el ejecutivo.

Desde sus inicios, Marvel Television había establecido un enfoque en series limitadas , interconectando personajes mediante una narrativa que cruzaba las fronteras entre la televisión y el cine . No obstante, señala que este modelo limitaba las posibilidades de desarrollar tramas complejas y personajes profundos . "Creamos muchas series en poco tiempo ", admitió Winderbaum , refiriéndose a proyectos como She-Hulk y Moon Knight .

"Siempre vimos el potencial para más temporadas , pero el sistema no lo permitía", aclaró. Ahora, el plan ha cambiado . Marvel apuesta por un ciclo de desarrollo más tradicional , priorizando proyectos que puedan sostenerse durante varias temporadas, como es el caso de Moon Knight , entre otros.

Qué planes tiene Marvel para sus series en Disney+

La compañía, al igual que otros grandes estudios, evalúa qué proyectos merecen avanzar. "No podemos producirlo todo", comentó, destacando la importancia de reevaluar y redirigir los recursos. Una de las apuestas principales es Strange Academy, una serie que promete traspasar los límites convencionales del universo Marvel.

Además, Marvel ha comenzado a buscar proyectos de presupuesto más contenido pero con aspiraciones a largo plazo, como la próxima Daredevil: Born Again. También se esperan series animadas como X-Men '97 y Friendly Neighborhood Spider-Man, que, según Winderbaum, están diseñadas para resistir el paso del tiempo.

Más allá de los títulos conocidos, Marvel sigue explorando nuevas historias. La serie Marvel Zombies, por ejemplo, promete un tono épico en cada entrega y continúa en producción. "Queremos hacer más", afirmó Winderbaum sobre esta serie. El enfoque del ejecutivo subraya cómo Marvel Television se ha reinventado.

Al pasar de un modelo de series limitadas a uno que prioriza contenido sólido y de largo alcance, Marvel refuerza su compromiso con el desarrollo de sus personajes más allá de la pantalla grande, reintegrando elementos de sus tramas y permitiendo a los fans una inmersión más profunda en el universo Marvel.