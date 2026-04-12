Nuevo tono para Spider-Man: cuál fue la confirmación de Tom Holland sobre los planes de Marvel y Sony para el personaje

  • 'Spider-Man: Brand New Day' aún no ha finalizado su rodaje, según ha confirmado Tom Holland. El intérprete, que da vida al Peter Parker actual del UCM, afirma que desde Sony y Marvel están buscando la manera de añadir un poco más de humor y comedia a la producción de Destin Daniel Cretton.
  • A través de unas declaraciones recogidas por GQ Magazine, Holland adelanta esos ajustes que se están llevando a cabo para corregir ligeramente el enfoque de 'Spider-Man: Brand New Day'.
  • No parece que sean cambios realmente notables que vayan a interferir en cómo Destin Daniel Cretton ha enfocado la cinta, pero huele a que Marvel está suavizando la madurez del proyecto en la medida de lo posible.
  • 'Spider-Man: Brand New Day' se estrenará en cines el 31 de julio, con un salto temporal de 4 años con respecto a 'No Way Home'.

'Spider-Man: Brand New Day' aún no ha finalizado su rodaje, según ha confirmado Tom Holland. El intérprete, que da vida al Peter Parker actual del UCM, afirma que desde Sony y Marvel están buscando la manera de añadir un poco más de humor y comedia a la producción de Destin Daniel Cretton para que sea un poco más "suave", y es que esta cuarta entrega parece que tendrá un tono más oscuro y adulto debido a su temática, con grandes villanos apareciendo en pantalla y un protagonista en plena mutación espeluznante.

A través de unas declaraciones recogidas por GQ Magazine, Holland adelanta esos ajustes que se están llevando a cabo para corregir ligeramente el enfoque de 'Spider-Man: Brand New Day', que por ahora sigue apuntando a ser la película más singular del trepamuros en los cines: "Estamos encontrando algunas formas de añadir un poquito más de humor. Estamos incorporando una trama de villano de una manera nueva y algunas cosas realmente divertidas", comenta.

Qué nuevas ideas tienen Marvel y Sony para Spider-Man según Tom Holland

"Puedo decir positivamente que las cosas que estamos haciendo, no las necesitamos... La película funciona y brilla tal como está. Solo estamos añadiendo la cereza del pastel en ciertas áreas". No parece que sean cambios realmente notables que vayan a interferir en cómo Destin Daniel Cretton ha enfocado la cinta, pero huele a que Marvel está suavizando la madurez del proyecto en la medida de lo posible para no renunciar a ese público más joven que consume sus producciones.

Si todo va según lo previsto, 'Spider-Man: Brand New Day' se estrenará en cines el 31 de julio, con un salto temporal de 4 años con respecto a 'No Way Home'. Peter Parker lidia con su nueva vida tras el hechizo de Doctor Strange mientras, a su vez, protege la ciudad de Nueva York de nuevos peligros, encontrándose con otros superhéroes como Hulk y Punisher por el camino.

