A 55 años de Ringo Bonavena vs Muhammad Ali: una pelea histórica con una previa picante

El combate en el Madison Square Garden atrajo las miradas de todo el mundo y rompió récords de rating, en lo que fue el gran regreso del campeón estadounidense tras su exilio pugilístico y uno de los grandes hitos de la notable carrera del héroe y símbolo de Parque Patricios.

"Chicken, chicken". Pasaron 55 años del histórico combate entre Oscar Natalio "Ringo" Bonavena y Muhammad Ali y el recuerdo de las provocaciones de ese morocho de Parque Patricios permanece en la memoria colectiva, casi por encima de la propia pelea, que terminó con victoria del norteamericano por nocaut técnico luego de 15 rounds en el Madison Square Garden.

Aquel 7 de diciembre de 1970, mientras la nieve caía sobre la helada Nueva York, el recinto de la Octava Avenida era un hervidero para las casi 20 mil personas que presenciaron el intercambio de puños. En Argentina, todos los televisores apuntaban a la Gran Manzana: el rating de la transmisión rozó los 80 puntos , una cifra que recién sería superada 20 años después, con la semifinal del Mundial Italia 1990 ante el local.

Pero la pelea había comenzado antes. Bonavena, que ya era un astro del marketing, buscó llamar la atención con provocaciones y amenazas a su rival en las jornadas previas. Esto llegó al cénit en el momento del pesaje, cuando lo llamó "gallina" y se burló de él por haberse negado a combatir en la Guerra de Vietnam. Luego, le terminó sacando una sonrisa con un amague.

Pero Ringo no era solo un comerciante: era un eximio boxeador. Un pegador sólido que le había aguantado dos peleas enteras a Joe Frazier, archirrival de Ali , lo que había despertado el deseo en muchos estadounidenses de que fuera la Gran Esperanza Blanca que le diera su merecido al engreído boxeador convertido al Islam.

Ali venía de unos años tumultuosos. Había sido medallista olímpico de oro semipesado en Roma 1960 y campeón de los pesados en 1964, pero decidió no ser un negro dócil y denunció el racismo imperante en su país. Consideró que su nombre de nacimiento, Cassius Clay, era un "nombre de esclavo", y lo cambió por Muhammad Ali a la vez que se declaró musulmán. En 1967, alegando cuestiones religiosas y éticas, se negó a combatir en Vietnam, lo que le valió la pérdida de sus títulos y la imposibilidad de boxear durante casi cuatro años. Luego de todo ese huracán, el regreso fuerte era ante Bonavena, hincha de otro Huracán, el de Parque de los Patricios.

Muhammad Ali vs Ringo Bonavena: así fue el combate

Durante los primeros tres rounds, Ali impuso condiciones y marcó el ritmo. Luego, comenzó a cansarse, y Ringo logró conectar buenos golpes y salir a buscar la victoria.

Tras varios asaltos bastante anodinos, sin el gran espectáculo esperado, en el noveno hubo un momento de acción, con golpes duros de ambos y un gancho de Bonavena que hizo tambalear a su rival. Pero fue un oasis: después, volvió el ritmo más defensivo de los rounds anteriores, hasta que el decimoquinto Ringo tuvo que ir a por el nocaut, lo que le abrió varias ventanas a Ali para contraatacar y derribarlo en tres ocasiones. Finalmente, el local se quedó con el esforzado triunfo por nocaut técnico.

Tras la pelea, Bonavena se tomó el tiempo de ir al camarín de su rival para felicitarlo y pedirle disculpas por los exabruptos de la previa, que Ali, otro gran provocador, entendió en el marco del folklore. Más tarde, admitiría que el argentino había sido su rival "más complicado hasta ese momento", y que había estado a punto de caer con aquel gancho del noveno round.

Más allá de la derrota, para muchos esperable, Ringo salió bien parado del pleito. Embolsó unos u$s100 mil y tuvo una digna actuación ante uno de los boxeadores más recordados de la historia, en un combate que forma parte de su colorida leyenda, que tuvo su trágico final seis años más tarde, cuando fue asesinado por el guardaespaldas de un burdel en Nevada, Estados Unidos, en medio de una disputa mafiosa.