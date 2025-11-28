Iván Schargrodsky ganó como mejor columnista político recordó a Marcelo Zlotogwiazda La gran fiesta de la televisión por cable consagró al joven periodista, que tuvo su espacio en ciclo de Duro de Domar en el 2024. Durante la ceremonia recordó y dedicó el premio a su colega, quien falleció en 2019: "Esto es para él".







Ivan Schargrodsky recordó a Zloto en los Martín Fierro de Cable 2025

"Iván Schargrodsky maneja fuentes propias en los círculos de decisión, anticipando jugadas y nombramientos", así presentó Lizzy Tagliani al flamante ganador del Martín Fierro de Cable 2025, de transmisión exclusiva por C5N, desde el Golden Center. El periodista dio un mensaje corto pero potente y recordó a "Sloto":

"Agradecerle a APTRA, a las autoridades del canal (C5N), a mis compañeros de Duro de Domar que creo que ese espacio que tenemos una vez por semana", comenzó su oratoria el especialista en política.

En referencia al periodismo que ejerce en el ciclo, Schargrodsky expresó: "Creo que tenemos la ventaja de poder hacer las preguntas antes de tener las respuestas y creo que eso es importante y un ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo". Ahí fue cuando agregó: "Quiero no dedicar pero si recordar a Marcelo Zlotogwiazda, que hace mucha falta".

"Y por último quiero de dedicárselo a mi hijo, Lucio. Ahora me tengo que ir volando porque se me va la niñera", fueron las últimas palabras del periodista, que no dudó en reconocer su rol de padre.

La Trayectoria inquebrantable de Marcelo "Sloto" Zlotogwiazda La carrera de Marcelo Zlotogwiazda se construyó sobre la base de un periodismo riguroso y didáctico, con un foco especial en la economía. Tras graduarse de Licenciado en Economía, forjó su camino en los medios masivos, destacándose en el diario Página/12 y en las revistas El Periodista y Noticias.