Iván Schargrodsky ganó como mejor columnista político recordó a Marcelo Zlotogwiazda

"Iván Schargrodsky maneja fuentes propias en los círculos de decisión, anticipando jugadas y nombramientos", así presentó Lizzy Tagliani al flamante ganador del Martín Fierro de Cable 2025, de transmisión exclusiva por C5N, desde el Golden Center. El periodista dio un mensaje corto pero potente y recordó a "Sloto":
"Agradecerle a APTRA, a las autoridades del canal (C5N), a mis compañeros de Duro de Domar que creo que ese espacio que tenemos una vez por semana", comenzó su oratoria el especialista en política.
En referencia al periodismo que ejerce en el ciclo, Schargrodsky expresó: "Creo que tenemos la ventaja de poder hacer las preguntas antes de tener las respuestas y creo que eso es importante y un ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo". Ahí fue cuando agregó: "Quiero no dedicar pero si recordar a Marcelo Zlotogwiazda, que hace mucha falta".
"Y por último quiero de dedicárselo a mi hijo, Lucio. Ahora me tengo que ir volando porque se me va la niñera", fueron las últimas palabras del periodista, que no dudó en reconocer su rol de padre.
La Trayectoria inquebrantable de Marcelo "Sloto" Zlotogwiazda
La carrera de Marcelo Zlotogwiazda se construyó sobre la base de un periodismo riguroso y didáctico, con un foco especial en la economía. Tras graduarse de Licenciado en Economía, forjó su camino en los medios masivos, destacándose en el diario Página/12 y en las revistas El Periodista y Noticias.
Su salto a la masividad y a la televisión de análisis político y económico se consolidó en ciclos como Día D. Sin embargo, su mayor legado lo dejó en la radio, especialmente en Mitre y, más tarde, en Radio con Vos, con El Horno está para Bollos, donde combinaba información dura con una interacción genuina con el público. En televisión, Palabras más, palabras menos en TN fue uno de los tantos programas que lo mantuvieron como un referente ineludible hasta sus últimos días.
Zlotogwiazda fue un periodista que entendió la importancia de la transversalidad en la comunicación. Su estilo, con la seriedad del dato con una mirada inquisitiva y a menudo irónica, cimentó su reputación como un profesional que elevó el debate público y que dejó una marca en periodistas y oyentes.