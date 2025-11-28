El Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor producción integral fue para C5N

"Despliegue tecnológico, cobertura desde cada lugar y compromiso con la sociedad para contar la realidad", fueron las palabras que usó Juan Di Natale para describir la labor del equipo ganador mientras el escenario se poblaba de integrantes de C5N, quienes se mostraron emocionados y orgullosos: "Es difícil explicar lo que es la producción integral, pero es lo que vieron esta noche".
En el Golden Center, los principales productores del canal sacaron chapa de la organización de los Martín Fierro de Cable 2025. "Como si fuera la gran cermonia del siglo, como si fueron los premios Emmy, los premios Grammy, Dejamos todo", sostuvieron ante el micrófono.
"C5N está integrado por un plantel de gente muy joven. Algunos sin experiencia televisiva, sin experiencia en el periodismo. Pero lo dejan todo, todo el tiempo. Intentamos mostrar la realidad", afirmaron y redoblaron la apuesta con una fuerte frase: "Aguante la no ficción, aguante la realidad".
Hubo un emotivo saludo para el reconocido y querido periodista Ernesto "Cherquis" Bialo. "Quiero hacer una mencion especial para Ernesto Cherquis Bialo, un luchador incansable, de las mejores personas que existen en este medio, que está peleando con una enfermedad. Le deseamos lo mejor desde acá, es parte de nuestra familia", fueron las conmovedoras palabras para el especialista en deportes. Las personas que estaban en el escenario acompañaron con un canto de apoyo: "Olé, olé, olé, óle... Cherquis, Cherquis".
En una mirada hacia adentro, los productores aseguraron que "este premio nos toca especialmente, a todos los que somos C5N. Esta familia es la producción, y la producción es todo el canal". Para cerrar, sumaron palabras para sus allegados: "Como productores agradecemos a nuestras familias: padres, hijos, novias, novios. Gracias a ustedes también estamos acá. Este es el mejor laburo del mundo".