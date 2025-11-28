IR A
IR A

El Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor producción integral fue para C5N

Entre las últimas ternas de la noche en el Golden Center, se entregó a C5N el galardón a la Producción Integral. Los productores, acompañados por gran equipo en el escenario, hicieron agradecimientos y defendieron el periodismo: "Aguante la no ficción, aguante la realidad".

C5N fue premiado como mejor producción integral de la TV por cable

C5N

"Despliegue tecnológico, cobertura desde cada lugar y compromiso con la sociedad para contar la realidad", fueron las palabras que usó Juan Di Natale para describir la labor del equipo ganador mientras el escenario se poblaba de integrantes de C5N, quienes se mostraron emocionados y orgullosos: "Es difícil explicar lo que es la producción integral, pero es lo que vieron esta noche".

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.
Te puede interesar:

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

En el Golden Center, los principales productores del canal sacaron chapa de la organización de los Martín Fierro de Cable 2025. "Como si fuera la gran cermonia del siglo, como si fueron los premios Emmy, los premios Grammy, Dejamos todo", sostuvieron ante el micrófono.

"C5N está integrado por un plantel de gente muy joven. Algunos sin experiencia televisiva, sin experiencia en el periodismo. Pero lo dejan todo, todo el tiempo. Intentamos mostrar la realidad", afirmaron y redoblaron la apuesta con una fuerte frase: "Aguante la no ficción, aguante la realidad".

Hubo un emotivo saludo para el reconocido y querido periodista Ernesto "Cherquis" Bialo. "Quiero hacer una mencion especial para Ernesto Cherquis Bialo, un luchador incansable, de las mejores personas que existen en este medio, que está peleando con una enfermedad. Le deseamos lo mejor desde acá, es parte de nuestra familia", fueron las conmovedoras palabras para el especialista en deportes. Las personas que estaban en el escenario acompañaron con un canto de apoyo: "Olé, olé, olé, óle... Cherquis, Cherquis".

En una mirada hacia adentro, los productores aseguraron que "este premio nos toca especialmente, a todos los que somos C5N. Esta familia es la producción, y la producción es todo el canal". Para cerrar, sumaron palabras para sus allegados: "Como productores agradecemos a nuestras familias: padres, hijos, novias, novios. Gracias a ustedes también estamos acá. Este es el mejor laburo del mundo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

play

C5N ganó el Martín Fierro de Cable 2025 al servicio informativo

play

Iván Schargrodsky ganó como mejor columnista político recordó a Marcelo Zlotogwiazda

play

Duro de Domar ganó como mejor programa de interés general diario en los MF de Cable

El recuerdo de la influencer en los Martín Fierro de Cable 2025.

El emotivo homenaje del Martín Fierro de Cable 2025 a las figuras que dejaron una huella imborrable

play

Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro de Cable a mejor labor periodística masculina

últimas noticias

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

Hace 43 minutos
play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

Hace 50 minutos
play

El Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor producción integral fue para C5N

Hace 54 minutos
play

C5N ganó el Martín Fierro de Cable a mejor servicio informativo: "Somos una escuela de periodismo"

Hace 1 hora
play

C5N ganó el Martín Fierro de Cable 2025 al servicio informativo

Hace 1 hora