El Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor producción integral fue para C5N Entre las últimas ternas de la noche en el Golden Center, se entregó a C5N el galardón a la Producción Integral. Los productores, acompañados por gran equipo en el escenario, hicieron agradecimientos y defendieron el periodismo: "Aguante la no ficción, aguante la realidad".







C5N fue premiado como mejor producción integral de la TV por cable C5N

"Despliegue tecnológico, cobertura desde cada lugar y compromiso con la sociedad para contar la realidad", fueron las palabras que usó Juan Di Natale para describir la labor del equipo ganador mientras el escenario se poblaba de integrantes de C5N, quienes se mostraron emocionados y orgullosos: "Es difícil explicar lo que es la producción integral, pero es lo que vieron esta noche".

En el Golden Center, los principales productores del canal sacaron chapa de la organización de los Martín Fierro de Cable 2025. "Como si fuera la gran cermonia del siglo, como si fueron los premios Emmy, los premios Grammy, Dejamos todo", sostuvieron ante el micrófono.

"C5N está integrado por un plantel de gente muy joven. Algunos sin experiencia televisiva, sin experiencia en el periodismo. Pero lo dejan todo, todo el tiempo. Intentamos mostrar la realidad", afirmaron y redoblaron la apuesta con una fuerte frase: "Aguante la no ficción, aguante la realidad".

Hubo un emotivo saludo para el reconocido y querido periodista Ernesto "Cherquis" Bialo. "Quiero hacer una mencion especial para Ernesto Cherquis Bialo, un luchador incansable, de las mejores personas que existen en este medio, que está peleando con una enfermedad. Le deseamos lo mejor desde acá, es parte de nuestra familia", fueron las conmovedoras palabras para el especialista en deportes. Las personas que estaban en el escenario acompañaron con un canto de apoyo: "Olé, olé, olé, óle... Cherquis, Cherquis".