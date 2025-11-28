IR A
C5N ganó el Martín Fierro de Cable a mejor servicio informativo: "Somos una escuela de periodismo"

La señal de C5N fue distinguida por su calidad periodística, lo que desató un gran festejo sobre el escenario.

C5N obtuvo el Premio Martín Fierro de Cable 2025 al mejor servicio informativo.

C5N obtuvo uno de los galardones más importantes durante la noche de la entrega de Premios Martín Fierro de Cable 2025: el mejor servicio informativo del país. "C5N es una escuela de periodismo e intentamos todos los días transmitir una pasión a las nuevas generaciones. En épocas de Twitter, nosotros damos calle", aseguró Mariano Torres, productor general del canal que fue distinguido este jueves.

Al recibir el Premio Martín Fierro de Cable 2025 como mejor servicio informativo, una veintena de trabajadores de C5N subieron al escenario para que le entreguen una de las estatuillas más codiciadas. Lisandro López, gerente del Grupo Indalo, le brindó agradecimientos especiales a todos los empleados de la señal: "Este equipo, que son muchísimos, puedo reconocer que es formidable. Todos los días se levantan, trabajan y son verdaderos gladiadores frente a todas las circunstancias", sostuvo.

El resto de la terna que integró el Premio Martín Fierro de Cable 2025 a mejor servicio informativo estuvo integrado por los canales A24, Crónica TV y TN.

