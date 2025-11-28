Duro de Domar ganó como mejor programa de interés general diario en los Martín Fierro de Cable 2025 El programa que conduce Pablo Duggan fue galardonado por APTRA por llevar la información, debates y análisis cada día a la casa de los argentinos.







El conductor ganó con Duro de Domar en mejor programa de interés diario. C5N

El programa Duro de Domar, que conduce Pablo Duggan en C5N, ganó el premio Martín Fierro de Cable 2025 como "mejor programa de interés diario", en la transmisión especial desde el Goldencenter, en Costanera Norte, en la Ciudad.

"Agradecemos a nuestras familias porque es muy difícil llegar a casa tan tarde", reconoció el periodista, que también destacó la convocatoria del gerente de contenidos Nicolás Bocache por la convocatoria.

"Este programa lo hacen los productores. No hay otro programa en cable que se anime a tener panelistas que opinan diferente. Es un quilombo pero vale la pena", destacó sobre el ciclo de la noche en C5N.

Fiel a su estilo, Duggan reconoció que el premio y el programa está dedicado a la gente "que la está pasando pésimamente mal con este Gobierno".

Duro de domar fue premiado con la estatuilla en una terna que compartió con +Verdad, de Esteban Trebucq – LN+, Basta Baby, en A24 y La pinta es lo de menos, con Nacho Goano, del Canal de la Ciudad.