C5N ganó el Martín Fierro de Cable 2025 al servicio informativo

C5N obtuvo el Martín Fierro de Oro de Cable 2025 al servicio informativo. El canal de Grupo Indalo se quedó con el premio en una terna compartida con A24, Crónica TV y TN.

"Muchísimas gracias a todo este equipo, son muchísimos. Pero lo único que puedo reconocer en esto, y que es formidable, es la pasión. La pasión con la que todos los días se levantan, trabajan. Son gladiadores, frente a todas las circunstancias", aseguró Lisandro López, CEO de C5N.

"En momentos difíciles ponen el pecho, ponen la cara, van al frente. La verdad, súper merecido para todo el equipo", agregó.