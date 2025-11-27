TN de Noche ganó el Martin Fierro de Cable a mejor Noticiero El programa conducido por Franco Mercuriali obtuvo la estatuilla por ser el mejor noticiero de cable durante el año 2024.







El programa TN de Noche, conducido por Franco Mercuriali, obtuvo el Premio Martín Fierro de Cable 2025 a mejor noticiero. "Muchas gracias a los que nos miran en casa", dijo Mercuriali.

Después de agradecer a la audiencia, el conductor del programa que se transmite por la señal de TN todas las medianoches, aseguró que tiene "un equipo maravilloso. Estoy súper emocionado y feliz", dio Mercuriali con la voz ligeramente quebrada.

"Muchas gracias a los que nos eligieron todas las noches, a los que eligen TN. Todo Artear lo hace con mucha pasión", dijo Mercuriali, quien también le agradeció al equipo de producción, maquillaje, a los periodistas que lo acompañan y a su familia.

La terna de mejor noticiero de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 se completó con El Noticiero, conducido por Eduardo Feinman en LN+; Último Momento, de Crónica; y El Diario, conducido por Daniela Ballester y Julián Guarino por la pantalla de C5N.