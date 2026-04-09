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Maroon 5 en Argentina: cuánto salen a la venta las entradas y cómo comprar

La banda estadounidense, ganadora de tres premios Grammy, vuelve a Buenos Aires en el marco de su gira internacional 2026. Se presentarán en el Hipódromo de San Isidro.

Maroon 5 regresa a la Argentina.

Maroon 5 regresa a la Argentina.

Maroon 5 confirmó su esperado regreso a Buenos Aires con un show que promete ser uno de los grandes hitos del año. La banda liderada por Adam Levine llegará para presentar su último material, Love Is Like, y repasar una carrera llena de éxitos que marcaron a generaciones.

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Con una conexión única con el público local, el grupo vuelve a Sudamérica para una noche que combinará hits, presente artístico y la potencia de uno de los shows más convocantes del pop global. El recital será el 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, con producción de DF Entertainment.

Desde que sacaron su octavo disco, Love Is Like, en agosto del año pasado, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se encuentra en un tour internacional que los llevó por ciudades de Estados Unidos y Europa.

El álbum marca un retorno a las formas esenciales de sus inicios: la composición colectiva como eje del proceso creativo. También cuenta con la colaboración de varios artistas del mundo del rap.

Con más de dos décadas de carrera, el grupo que sorprendió al público con su combinación de pop, rock y funk construyó una trayectoria que incluye tres premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y una presencia potente y sólida en los escenarios de todo el mundo.

Su repertorio está colmado de hits reconocibles como This love, Sunday morning, She will be loved, Moves like Jagger, Payphone y Sugar, que mantienen su vigencia con más de 30 mil millones de reproducciones en Spotify. En 2023 los músicos lanzaron su residencia en Las Vegas, M5LV, que se extendió hasta 2025, fue un éxito de ventas y tuvo una respuesta favorable de la crítica especializada.

Allá por noviembre de 2008, Maroon 5 pisaba suelo argentino por primera vez y hacía un show en el Luna Park. A este show le siguieron tres más en 2012, 2016 y 2022, en los que el grupo formado en Los Ángeles siguió afianzando su relación con el público local.

Maroon 5 en Argentina: cuánto salen las entradas y cómo comprar

La venta de entradas estará disponible en preventa para clientes Macro VISA desde el 14 de abril, a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general abrirá el 16 de abril, también a las 10 horas.

Los clientes de VISA Macro tendrán seis cuotas sin interés en cualquiera de las instancias de venta. La única plataforma habilitada para la compra de entradas es All Access.

Precios y ubicaciones

  • Pits – $320.000 + s/c
  • Cacmpo delantero – $190.000 + s/c
  • Campo general – $95.000 + s/c
  • Platea 1 – $250.000 + s/c
  • Platea 2 – $240.000 + s/c
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