Llega el Padre Guilherme a Argentina, el cura DJ que hará un homenaje gratuito al papa Francisco en Plaza de Mayo El evento será el 18 de abril frente a la Catadral y la entrada será libre y gratuita, pero se recibirán donaciones. El evento contará con una curación de imágenes de la obra y la vida de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Roma, la Ciudad del Vaticano y otros lugares del mundo. Por + Seguir en







Le harán un homenaje al papa Francisco. Redes sociales

La Asociación Civil Miserando organiza el tributo Francisco Vive en el Encuentro en homenaje al papa Francisco en la Plaza de Mayo, un evento histórico para la Ciudad de Buenos Aires y para el mundo al momento de cumplirse un año del fallecimiento del sumo pontífice.

En el marco de este homenaje al pontífice argentino, Guilherme Peixoto, reconocido internacionalmente, estará presente para liderar el show central de la noche con una propuesta visual e inmersiva que conecta el legado de Francisco con las nuevas generaciones. El evento contará con una curación de imágenes de la obra y la vida de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Roma, la Ciudad del Vaticano y otros lugares del mundo.

Bajo el lema Todos, todos, todos, el evento busca ser mucho más que un acto de memoria: “es una respuesta viva al mensaje de Francisco, una convocatoria a reconstruir la fraternidad en una humanidad que hoy se siente dividida”, expresó María Inés Narvaja.

“Queremos agradecer a las personas, empresas, organizaciones, al Arzobispado de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que han colaborado y siguen colaborando para garantizar que este evento sea gratuito y esté a la altura del legado que busca honrar, en especial para asegurar la presencia de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes siempre estuvieron en el centro del mensaje de Bergoglio”, indicó Narvaja.

Una parte importante de los costos ya está cubierta, pero todavía hay aspectos operativos del evento que necesitan financiamiento. Para completar el presupuesto, se continúan recibiendo donaciones a través de la Fundación Artis Juve, organización aliada de Miserando, a través de alias.