Marley abandonó el país entre lágrimas tras la decisión de Telefe sobre su futuro.

La búsqueda por mantener el liderazgo por sobre eltrece, llevó al canal a tomar la decisión de ir a filmar The Challenge Argentina a un predio cómodo para que los participantes puedan competir, finalmente se llevó a cabo y se emitió, pero no logró impactar de manera positiva como esperaban.

Es por eso que decidieron apostar fuerte con el nuevo proyecto: Expedición Robinson y para eso viajarán a Colombia. Esto produjo que el conductor tenga que abandonar a su hijo que se encuentra en época escolar. Su reacción no fue la mejor: “Desayunábamos en casa antes de salir para el colegio, y se puso a llorar: 'No quiero ir' me dijo”.

Pero también contó su emoción por ir al colegio: “Estuvo todas las vacaciones muy ansioso y diciéndole a la gente: 'Yo ya soy re grande porque pasé a sala de 5 años'. ¡No veía la hora de usar el uniforme y empezar las clases!”.

“Creo que ahí tomó conciencia de que esta experiencia que tanto esperaba se va a repetir durante muchos años y eso un poco lo angustió”, reveló Marley que comenzará las grabaciones por unas largas semanas.

Escándalo: Telefe decidió a qué estrellas de Gran Hermano 2022 no les pagará el sueldo

Luego que Gran Hermano haya finalizado con un gran éxito, la productora comenzó a convocar a diferentes lugares a los últimos eliminados y más destacados como Julieta y Alfa. Pero, tras un mes del final, Telefe decidió a qué exparticipantes no llamará más y no le pagará el sueldo.

Uno de ellos fue Ariel Ansaldo que explicó que Telefe no le paga el sueldo y le impide ir a trabajar por contrato. Quienes ya no forman parte y no serán tenidos en cuenta por el momento están Camila, Cata, Juliana, Maxi, Coti, Conejo, Martina, Juan y Mora, entre otros.