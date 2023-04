José María Muscari confirmó quién protagonizará Coqueluche junto a Julieta Poggio de Gran Hermano

El productor José María Muscari confirmó que la actriz Betiana Blum es la elegida para protagonizar Coqueluche junto a Julieta Poggio. Hace algunos días, la ex Gran Hermano 2022 había confirmado su presencia y se mostró muy feliz con esta nueva oportunidad .

"La gran Betiana Blum y toda su experiencia, talento e inteligencia. La diosa Julieta Poggio y toda su frescura, empatía y ángel. ¡Ellas harán Coqueluche!", concluyó el productor. De esta manera, será el regreso de la actriz de 83 años al teatro después de su último trabajo en Mentiras inteligentes durante 2019.

Muscari Betiana Blum Julieta Poggio Gran Hermano Twitter

Coqueluche llegará a la calle Corrientes durante este 2023, y si bien el nombre de la obra no parece denotar nada en particular, será el nombre del personaje que interpretará Julieta Poggio. Por el lado de Betiana Blum, ella le dará vida a Victoria Valdor, una "exitosa diva teatral" que cuidará el la ex Gran Hermano 2022.