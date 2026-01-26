26 de enero de 2026 Inicio
La confianza en el Gobierno bajó un 2,8% en enero pero sigue por encima del promedio de 2025

Así lo marcó el análisis elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador se ubicó en 2,40 puntos en el primer mes del año y disminuyó un 8% en la comparación interanual.

La confianza en el gobierno de Javier Milei bajó en enero.

La confianza en el gobierno de Javier Milei bajó en enero.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se situó en 2,40 puntos en enero, por lo que bajó un 2,8% con respecto a diciembre de 2025 y un 8% en la comparación interanual.

El informe marcó que pese a la caída, el nivel se sostuvo por encima del registrado en igual mes por otros gobiernos, ya que superó en un 5,2% al de la administración de Mauricio Macri (2018) y en un 55,3% al de Alberto Fernández (2022). En tal sentido, el análisis expuso el índice tuvo una caída más pronunciada en enero, ya que en diciembre de 2025 se había registrado una merma de sólo el 0,1%.

En tanto, el ICG marcó descensos en todos los subíndices, ya que Capacidad para resolver los problemas del país registró 2,8 puntos (-1,7%), Honestidad de los funcionarios 2,69 (-3,6%), Eficiencia en la administración del gasto público 2,23 (-3,9%), Evaluación general del Gobierno 2,22 (-2,6%) y Preocupación por el interés general 2,01 (-1,5%).

En este marco, el indicador inició el año por debajo del nivel general de la gestión de Javier Milei (2,44), pero superó el promedio de 2025 (2,35).

También señaló que los hombres tienen una confianza más alta en comparación con las mujeres, aunque en enero la mayor caída se produjo en el segmento masculino. Además, expuso que el grupo de 18 a 29 años mantiene el mayor nivel de confianza (2,70), mientras que la porción de 30 a 49 años es el conjunto en el que hay la menor credibilidad.

Por su parte, el Interior sostiene el índice de confianza más alto (2,59) y la ciudad de Buenos Aires registró la mayor disminución de enero (-12,4%).

