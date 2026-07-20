Se conoció la emotiva arenga de Dibu Martínez contra España: "Con el corazón de jugarlo"

El arquero de la Selección argentina brindó un discurso ante sus compañeros en el entretiempo de la final del Mundial 2026, que luego se hizo viral.

El arquero de la Selección argentina, Emiliano Martínez , arengó a sus compañeros durante el entretiempo de la final del Mundial 2026 contra España , en la que la albiceleste finalmente perdió 1-0 pese a jugar con garra y no pudo defender el título de Qatar 2022.

Durante su discurso motivacional, Martínez remarcó el entusiasmo del plantel en el partido, que se llevó a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante. Tenemos más ganas que ellos. Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante" , enfatizó.

En tal sentido, pidió que sus compañeros le cedan la pelota al astro Lionel Messi. "Tres pases y encontramos a Leo. Vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar", aseveró.

El arquero, que integró el plantel campeón en Qatar 2022 y se desempeña en Aston Villa, también se había viralizado por su emotiva charla con los futbolistas en la previa del partido con Suiza por los cuartos de final. Con el corazón, lo único que les pido. Con el corazón" , remarcó en el túnel del Kansas City Stadium.

"CON EL CORAZÓN DE JUGARLO, YENDO HACIA ADELANTE. ¡ESTAMOS MÁS VIVOS QUE NUNCA!". La arenga de Emiliano Martínez y Leo Messi antes de salir a disputar el segundo tiempo. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/N4YlXsGqH8

El futbolista acumula 15 encuentros disputados en mundiales luego de que jugara en la derrota 1-0 con España. De esta manera, superó la línea de Ubaldo Fillol, otro legendario arquero ya que se consagró campeón del mundo en Argentina 1978.

El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial

A casi 24 horas de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi rompió el silencio con un sentido mensaje en sus redes sociales. El capitán argentino expresó el dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato, pero también puso en valor el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán argentino al comenzar su publicación. Sin embargo, enseguida resaltó el esfuerzo del plantel: "Me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Messi también destacó que, con el paso del tiempo, se valorará lo conseguido por la Albiceleste. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló.

En el tramo final de su mensaje, agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la competencia. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó. Además, tuvo un gesto con el campeón al cerrar con una felicitación para España por la conquista del título.