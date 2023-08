Mariana Nannis fulminó a su hijo Alex Caniggia por el desalojo del departamento: "Él se..."

En A la Tarde por América, fue el periodista Diego Estéves que reveló lo ocurrido al contactarse con con quien fue la pareja de "El Pájaro", que dio su versión de los hechos. "Jamás lo eché. Él se fue de común acuerdo", aseguró. Por su parte, acusó que su hijo junto a su pareja no dejaron el lugar en las mejores condiciones: "El departamento lo dejaron detonado y me vendieron los muebles que eran carísimos".

Consultada sobre porqué Alex se pronunció sobre el tema en este momento, la madre argumentó. "Habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas".

También, se defendió de la versión en la que indica que habría dejado a la bailarina Melody Luz, novia de su hijo, en la calle junto a él, al pedirle que le devuelva el inmueble. "Desde el 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos. No me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos", sentenció.

claudio-caniggia-mariana-nannisjpg.webp

Más temprano, el exparticipante de El Hotel de los Famosos, estalló en furia contra su madre por haberlo desalojado del departamento a él y a su novia embarazada. En ese contexto, el joven dijo que su madre "es una lacra".

"¡Me echó! Nos reputeamos. Le dije ‘¡metete el depa en el orto!’. Me mudé. A todo esto lo peor de todo fue que cuando vino nunca vivió en el departamento y no solo eso", reveló sobre la interna.

También, se lamentó que "ni siquiera se preocupó por ver la panza, por ver a su nieta. Ni siquiera me felicitó, la felicitó a mi mujer. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre".