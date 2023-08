Alex Caniggia cruzó a su madre Mariana Nannis por echarlo del departamento: "Es una..."

Al mediático no le gustó nada la decisión de su progenitora, por eso publicó un video enfurecido en redes sociales con mensaje directo a su madre: "Es una lacra", dijo.

"Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá’. Listo. ‘¿A qué venís?’. ‘El divorcio con tu viejo’. Listo, perfecto”, comenzó su relato.

"Me llama y me dice ‘en tres días llegó, tenés que irte del departamento’. Tenía a mi mujer embarazada, iba a parir la siguiente semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los diez días. ¿Qué hizo? ¡Me echó del departamento!", sumó.

Luego, el mediático dijo que intentó alquilarle el departamento porque su mujer "estaba embarazada y ya venía la beba" y que tras el pedido, Nannis lo desalojó de inmediato. "¡Me echó! Nos reputeamos. Le dije ‘¡metete el depa en el orto!’. Me mudé. A todo esto lo peor de todo fue que cuando vino nunca vivió en el departamento y no solo eso", reveló sobre la interna.

"Yo venía pagando las expensas y cuando me echa, el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante, El Foca, que le dice ‘¿che, Alex puede seguir pagando las expensas?’ Y yo, me quedé como ‘what!’", narró el conductor, sorprendido por el pedido.

Alex terminó el mensaje criticando duramente a su madre y agregó: "Aparte, ni siquiera se preocupó por ver la panza, por ver a su nieta. Ni siquiera me felicitó, la felicitó a mi mujer. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre", se lamentó. "Esto no se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Para mí ya no existe. Le hice la cruz", concluyó el mensaje contra Nannis.