María Julia Oliván se prendió fuego y quedó con el 25% de su cuerpo comprometido

En diálogo con Clarín, ya que tenía una nota pautada con este medio, Oliván confesó: "Ayer estaba repasando la obra con una asistente y me quemé toda. Me prendí fuego y tengo el 25% de mi cuerpo comprometido. Estoy en la terapia intensiva del Hospital Alemán, y me están por llevar al quirófano". De esta manera, sorprendió al informar que sufrió un complicado accidente doméstico.