Mano a mano con Homer El Mero Mero, antes del inicio de su tour: "Estamos con mucha ansiedad"

"El concepto del disco tiene que ver con un estilo de mafia italiana, onda El Padrino. Yo me identifico con Vito Corleone. Además hay algo tanguero en el disco, toqué hace poco con músicos de tango y me sentí muy cómodo", resumió en diálogo con C5N.

Sobre el proceso creativo contó que "no fue tan largo, lo que sí se prolongó fue la etapa de masterización de las canciones y el laburo de los productores, porque trabajamos con varios diferentes y ahí se complicó un poco. Son seis productores y había que coordinar para que todo tuviera un concepto. No todos laburan al mismo ritmo, hay algunos que tienen más laburo que otros... En sí, la creación del álbum y la grabación llevó cinco meses y la producción llevó cinco meses más".

¿Cuál es el tema que más te emociona cantar? Es determinante. "Sin duda Baladas para el recuerdo, porque es un tema que le dediqué a mi viejo que falleció. Antes me costaba cantarlo en vivo, porque me mueve muchos sentimientos, entonces intentaba evitar el momento", confesó.

Pero ahora pudo incluirla en su repertorio. "No me sentía preparado, capaz que me quebraba. En el último tiempo logré superar eso, me puse en la cabeza que lo tengo que hacer porque la gente me lo pide y uno es un profesional que tiene que separar las cosas. Y la verdad que lo empecé a disfrutar".

La gira por la Argentina con El Mundo Es Tuyo Tour comenzará el 10 de mayo en el Teatro Vorterix con entradas sold out. También se presentará en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Salta y también en Uruguay.

"Estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas de que empiece. Ya lo venimos trabajando hace un tiempo y vamos a recorrer el país", se entusiasmó.