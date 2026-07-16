Karina Milei recibió a legisladores porteños de La Libertad Avanza en Casa Rosada Legisladores libertarios debatieron con la secretaria de Presidencia la estrategia política del espacio de cara a la carrera electoral de 2027. Por Agregar C5N en









Karina Milei recibió los proyectos propuestos por los legisladores de su espacio político.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este jueves en Casa Rosada a la jefa del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, acompañada por diputados locales y equipos técnicos del espacio. En la reunión se plantearon inquietudes vinculadas a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, los equipos técnicos presentaron los proyectos a la secretaria de Presidencia que impulsarán en la Legislatura porteña, con foco en transporte, servicios públicos y urbanización. También expusieron los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno que el espacio prepara con vistas a las elecciones de 2027.

Durante el encuentro, los equipos técnicos presentaron los proyectos a la secretaria de Presidencia que impulsarán en la Legislatura porteña, con foco en transporte, servicios públicos y urbanización. También expusieron los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno que el espacio prepara con vistas a las elecciones de 2027.

La reunión se enmarca en la estrategia de La Libertad Avanza de consolidar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires y articular propuestas legislativas con el Ejecutivo nacional. Karina Milei destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para dar respuesta a las demandas sociales y urbanas que atraviesan a los porteños.