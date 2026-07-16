Karina Milei recibió a legisladores porteños de La Libertad Avanza en Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este jueves en Casa Rosada a la jefa del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, acompañada por diputados locales y equipos técnicos del espacio. En la reunión se plantearon inquietudes vinculadas a la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el encuentro, los equipos técnicos presentaron los proyectos a la secretaria de Presidencia que impulsarán en la Legislatura porteña, con foco en transporte, servicios públicos y urbanización. También expusieron los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno que el espacio prepara con vistas a las elecciones de 2027.
Durante el encuentro, los equipos técnicos presentaron los proyectos a la secretaria de Presidencia que impulsarán en la Legislatura porteña, con foco en transporte, servicios públicos y urbanización. También expusieron los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno que el espacio prepara con vistas a las elecciones de 2027.
La reunión se enmarca en la estrategia de La Libertad Avanza de consolidar su presencia en la Ciudad de Buenos Aires y articular propuestas legislativas con el Ejecutivo nacional. Karina Milei destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno para dar respuesta a las demandas sociales y urbanas que atraviesan a los porteños.