El trabajo registrado cayó 1,1%, mientras que el no registrado escaló 3,4% en el primer trimestre de 2026

Los puestos de trabajo y las horas trabajabas aumentaron en su totalidad en comparación con el primer trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Los puestos de trabajo asalariado registrado cayeron 1,1% interanual en el primer trimestre de 2026 y el trabajo informal incrementó 3,4% en el mismo periodo, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Lo mismo sucedió con las horas trabajadas : las formales cayeron 2,9% y las no registradas aumentaron 3%.

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Los puestos de trabajo totales fueron 22.885 millones en los primeros tres meses de este año , lo que representó un incremento de 0,9% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las horas trabajadas totales tuvieron un descenso de 0,9% interanual.

Tomando puestos de trabajo registrados y no registrados, se registró una variación positiva de los puestos de trabajo asalariados de 0,4% . Por otro lado, también se cuantificó un aumento de los puestos de trabajo no asalariados de 2,5%.

La participación del excedente de explotación bruto (EEB) alcanzó el 37,3% del valor agregado bruto (VAB), con un incremento de 1,80 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior . Este aumento se explica por las contribuciones de los sectores “Intermediación financiera” (1,19 p.p.), “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (0,76 p.p.) y “Explotación de minas y canteras” (0,70 p.p.), entre otros.

El ingreso mixto bruto (IMB) representó el 16,3% del VAB, con un incremento de 0,07 p.p. en su participación respecto del primer trimestre de 2025, mientras que los otros impuestos netos de subsidios a la producción mostraron un incremento de 0,11 p.p. en su participación (-0,6%).

En el primer trimestre de 2026, la remuneración al trabajo asalariado (RTA) aumentó 30,5% respecto al mismo período de 2025. En términos del valor agregado bruto (VAB) medido a precios básicos, su participación representó el 47,0%, y registró un descenso de 1,97 puntos porcentuales (p.p.) respecto del primer trimestre de 2025.

La industria utilizó el 58,4% de su capacidad instalada en mayo y profundizó la caída en sectores clave

La utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera se ubicó en 58,4% durante mayo de 2026, lo que representa una leve baja respecto del mismo mes del año pasado, cuando el indicador había alcanzado el 58,9%. Si bien la diferencia es de apenas medio punto porcentual, el desempeño refleja un escenario de menor actividad en varios sectores industriales, especialmente en la metalmecánica, la industria automotriz y los productos textiles.

Entre los rubros con mayor nivel de utilización de la capacidad instalada se destacaron la refinación del petróleo, con un 88,7%; las industrias metálicas básicas, con 75,4%; papel y cartón, con 68,1%; sustancias y productos químicos, con 65,6%; y productos alimenticios y bebidas, con el 60,0%, todos por encima del promedio general.

En el extremo opuesto se ubicaron la metalmecánica, excepto automotores, con apenas 38,7%; productos de caucho y plástico, con 39,6%; productos textiles, con 42,2%; productos del tabaco, con 43,2%; la industria automotriz, con 45,5%; edición e impresión, con 54,0%; y productos minerales no metálicos, con 55,5%.