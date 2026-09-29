El nuevo restaurante de Palermo donde cada comensal prepara su propio sushi

Toki Nori Bar es la nueva propuesta del chef Damián Shiizu, que lleva los handrolls a otro nivel con una experiencia participativa: cada persona tuesta el alga nori en la mesa, termina de armar la pieza y la come con la mano.

La gastronomía japonesa suma una nueva propuesta en Palermo. Se trata de Toki Nori Bar, el nuevo restaurante del chef Damián Shiizu , referente de la cocina japonesa en Argentina y reconocido con tres menciones en la Guía Michelin.

Este es el truco para limpiar la freidora de aire: no es necesario usar agua

El concepto tiene como protagonista al handroll, una pieza de sushi que se prepara para comer con la mano. La particularidad está en que el equipo de sushi se ocupa de la preparación de los rellenos y cada comensal recibe un pequeño hibachi japonés con carbón para tostar el alga nori en la mesa antes de armar su pieza. La propuesta busca recuperar una costumbre de los hogares japoneses, donde los comensales comparten distintos ingredientes y preparan sus propios handrolls.

La carta ofrece handrolls en dos versiones: nori clásico tostado y Crunchy Nori, una alternativa en la que el alga pasa por una masa de tempura y adquiere una textura todavía más crocante. Entre las opciones con trucha se encuentra Merkén Lime, con salsa teriyaki, merkén y ralladura de lima; Sweet Pistacho, con salsa sweet spicy, almendras y pistachos caramelizadosy Toki Furi, con rocoto suave, shiso y furikake de maíz.. Para quienes prefieren pesca blanca, Mar Tierra combina el pescado con ají amarillo, quinoa crocante y furikake, mientras que Shiromi Smoke suma salsa de morrón ahumado, sal marina, quinoa crocante y cilantro.

La carta también incluye opciones como Teriteri, de langostinos crocantes con teriyaki; Ebi Toki, con langostino, palta y rocoto suave; LV Butter, con langostinos y vieiras en manteca japonesa; Tartare Ebi, con tartare de langostinos y manteca de trufa; y Unagi, con anguila, salsa kabayaki y tenkatsu.

Para quienes quieren probar varias preparaciones, hay sets de cuatro handrolls, además de la posibilidad de armar combinaciones personalizadas de piezas clásicas o Crunchy Nori.

La propuesta también contempla opciones vegetarianas y veganas, con preparaciones como León Vegano, Melena Tartare, Shiitake Zen y Umami Smoked. A esto se suman tofu furai y gírgolas rebozadas con guacamole y rocoto suave.

Pero el menú no se limita a los handrolls. Entre los bocados para compartir aparecen edamame, ensalada de wakame, guacamole con ikura y crocantes de nori, langostinos con gochujang y rabas con lactonesa trufada. La sección de nigiris y gunkan incluye desde opciones tradicionales de trucha y pesca blanca hasta combinaciones con aceite de trufa, foie gras, caviar de esturión, rocoto, manteca de trufa y kabayaki. Para el mediodía, el restaurante suma además dos versiones de chirashi, con arroz de sushi, pescados, mariscos, palta y huevas.

Para cerrar, hay dos postres: crème brûlée de pistacho y cardamomo y cremoso de chocolate al 70%.

La experiencia gastronómica se completa con una barra de cócteles en un espacio privado contiguo al salón. El sake japonés es uno de los protagonistas de la carta, que incluye tragos como Cosmopolitan Ume, Cosmopolitan Yuzu Lichi, Penicillin Umi, Pisco Sake y Martini Toki. Los viernes y sábados, además, la propuesta suma música con DJ.

Dónde queda Toki Nori Bar

Toki Nori Bar está ubicado en Thames 1780, Palermo Soho. Abre los lunes de 19 a 23.30; de martes a jueves, de 12 a 23.30; viernes y sábados, de 12 a 1.30; y domingos, de 12 a 16