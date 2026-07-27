Dramatismo por el último comunicado de los fanáticos de Rosalía tras el escándalo La polémica previa había generado un fuerte malestar entre el público argentino, que comenzó a devolver entradas para los recitales en el Movistar Arena. Agregar C5N en









El club de fans buscó ratificar que los cuatro shows programados en el estadio porteño seguirán en pie pese a la controversia. Redes sociales

Uno de los clubes de fans de Rosalía en Argentina debió salir públicamente a desmentir los rumores que circularon sobre una eventual suspensión de los shows que la cantante española tiene programados en Buenos Aires, luego del escándalo generado por sus comentarios contra la Selección tras la final del Mundial 2026. A través de un comunicado en Instagram, la cuenta buscó despejar cualquier duda entre los seguidores de la artista.

"En las últimas horas circularon numerosas publicaciones y rumores sobre una supuesta suspensión de los shows de Rosalía en Buenos Aires", comenzaron señalando en el posteo de Rosalía.arg y Motomamis.arg, haciendo referencia directa a la creciente cantidad de versiones que se instalaron en redes sociales luego de la polémica generada por la cantante.

El mensaje continuó con una aclaración contundente sobre la continuidad de las fechas pactadas: "Queremos llevar tranquilidad a todos los fans: los conciertos NO serán suspendidos. La información fue confirmada por el equipo de la artista y las fechas se mantienen tal como estaban previstas. Movistar Arena 1, 2, 4 y 6 de agosto". De esta manera, el club de fans buscó ratificar que los cuatro shows programados en el estadio porteño seguirán en pie pese a la controversia.

Para cerrar el comunicado, la cuenta pidió prudencia a la hora de difundir información no verificada, remarcando la importancia de guiarse únicamente por fuentes oficiales: "Les recomendamos no difundir información sin verificar y tomar como válidos únicamente los comunicados oficiales y la información confirmada por el equipo de Rosalía. Nos vemos muy pronto para vivir cuatro noches inolvidables". Pese al mensaje conciliador, la reacción de muchos usuarios no fue la esperada, ya que varios seguidores aprovecharon la publicación para continuar expresando su malestar por lo ocurrido con la artista.

Redes sociales El pedido de disculpas de Rosalía La polémica se originó al día siguiente de la final que consagró a España como campeona del Mundial 2026, cuando la exestrella de cine para adultos Mia Khalifa compartió un video en TikTok simulando cantar un fragmento de "La perla", tema de Rosalía, acompañado de una frase irónica sobre la derrota argentina. La situación escaló cuando la propia cantante española decidió compartir ese mismo video en sus redes sociales, gesto que fue interpretado como una provocación directa por buena parte de la comunidad argentina.

Ante la fuerte repercusión negativa y el pedido de boicot a sus próximos shows, Rosalía decidió dar marcha atrás y ofrecer disculpas públicas a través de una historia de Instagram: "Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón". A los pocos minutos, la artista sumó una segunda publicación con un corazón rojo y el mensaje "solo tengo amor x Argentina", buscando reforzar que no había existido intención de ofender al público local. Redes sociales de Rosalía. La elección de "La perla" como canción central del conflicto agregó un matiz adicional a la polémica, ya que en España esa expresión suele utilizarse de manera despectiva para referirse a alguien tramposo o sinvergüenza, lo que llevó a muchos fanáticos argentinos a interpretar la publicación como una burla directa hacia el país. Pese al pedido de disculpas, el episodio dejó una fuerte huella entre los seguidores y derivó en el comunicado posterior del club de fans, que debió salir a garantizar que los shows en el Movistar Arena se mantendrán sin cambios.