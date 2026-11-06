Netflix anunció oficialmente una serie precuela de Stranger Things: cuándo se estrena

En el marco del Stranger Things Day, Netflix anunció oficialmente Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una nueva serie precuela que se estrenará en 2028.
Other Worlds: A Stranger Things Adventure dejará atrás a Hawkins para trasladarse al pueblo de Marion, Nevada, en abril de 1955.
En el marco del Stranger Things Day, Netflix anunció oficialmente Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una nueva serie precuela que se estrenará en 2028.
La historia dejará atrás a Hawkins para trasladarse al pueblo de Marion, Nevada, en abril de 1955, lo que la sitúa cronológicamente antes de la serie original. La misma va a contar con protagonistas nuevos, pero todavía no confirmó al elenco oficial.
El anuncio llega al poco tiempo del estreno de una serie animada centrada en personajes ya conocidos y confirma que Netflix vuelve a apostar por el ciclo famoso que tanta audiencia trajo.
Matt y Ross Duffer ya definieron cuál será su primer proyecto cinematográfico dentro del contrato exclusivo de cuatro años que firmaron con Paramount luego del final de Stranger Things. Los hermanos escribirán y dirigirán la película, que todavía no tiene título pero sí una fecha de estreno confirmada para el 3 de noviembre de 2028.
No se trata de una fecha elegida al azar ya que ese día cae viernes y coincide con el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las jornadas más codiciadas por los estudios de Hollywood para lanzar sus producciones más importantes en cines.
Por el momento, la trama y todos los detalles del filme se mantienen bajo secreto. Lo que sí trascendió es que será la primera incursión de los hermanos en el cine en más de una década, ya que su única película hasta ahora había sido Hidden, estrenada en 2015.