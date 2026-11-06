Netflix anunció oficialmente una serie precuela de Stranger Things: cuándo se estrena Other Worlds: A Stranger Things Adventure dejará atrás a Hawkins para trasladarse al pueblo de Marion, Nevada, en abril de 1955. Agregar C5N en









En el marco del Stranger Things Day, Netflix anunció oficialmente Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una nueva serie precuela que se estrenará en 2028.

La historia dejará atrás a Hawkins para trasladarse al pueblo de Marion, Nevada, en abril de 1955, lo que la sitúa cronológicamente antes de la serie original. La misma va a contar con protagonistas nuevos, pero todavía no confirmó al elenco oficial.

El anuncio llega al poco tiempo del estreno de una serie animada centrada en personajes ya conocidos y confirma que Netflix vuelve a apostar por el ciclo famoso que tanta audiencia trajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Latinoamerica (@netflixlat) La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things Matt y Ross Duffer ya definieron cuál será su primer proyecto cinematográfico dentro del contrato exclusivo de cuatro años que firmaron con Paramount luego del final de Stranger Things. Los hermanos escribirán y dirigirán la película, que todavía no tiene título pero sí una fecha de estreno confirmada para el 3 de noviembre de 2028.

No se trata de una fecha elegida al azar ya que ese día cae viernes y coincide con el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las jornadas más codiciadas por los estudios de Hollywood para lanzar sus producciones más importantes en cines.