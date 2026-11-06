ADEPA le dio la bienvenida a León XIV: "Su visita contribuye a fortalecer el diálogo y el encuentro entre los argentinos"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas destacó que "en un mundo atravesado por conflictos, incertidumbres y profundas transformaciones, su mensaje constituye una invitación a recuperar la centralidad de la persona humana".

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su alegría por la llegada del papa León XIV a nuestro país y le dio una cálida bienvenida, "con la esperanza de que su visita contribuya a fortalecer los valores de la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos" .

"En un mundo atravesado por conflictos, incertidumbres y profundas transformaciones, su mensaje constituye una invitación a recuperar la centralidad de la persona humana, el respeto por su dignidad y la responsabilidad compartida de construir sociedades más solidarias y abiertas al entendimiento", sostuvo la entidad.

ADEPA reconoció especialmente "la claridad y valentía con que León XIV ha planteado uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: preservar la dignidad, la libertad y la autonomía humanas frente al creciente protagonismo de las nuevas tecnologías y, particularmente, de la inteligencia artificial. Su llamado a que esta permanezca al servicio de las personas, y no a la inversa, constituye una orientación ética fundamental para nuestro tiempo ".

"En particular, valoramos la importancia que el pontífice ha otorgado, a través de su encíclica Magnifica Humanitas, a la búsqueda de la verdad, la comunicación humana y la responsabilidad de los medios en la construcción del bien común. En una época en la que la abundancia de contenidos de todo tipo convive con la desinformación, su mensaje reafirma el valor insustituible del juicio humano y de la tarea periodística de buscar, verificar, interpretar y comunicar los hechos con rigor, independencia y responsabilidad". agregó.

La entidad periodística resaltó que "también nos recuerda que la comunicación no es solamente transmisión informativa: es una forma de relación entre las personas, una herramienta para el reconocimiento del otro y una condición indispensable para la convivencia democrática ".

Y elogió "su invitación a «desarmar las palabras» constituye un llamado especialmente significativo para quienes ejercemos la responsabilidad de informar. Frente a las lógicas de la reacción inmediata, la simplificación y la polarización, tantas veces amplificadas por los algoritmos, el periodismo puede contribuir a recuperar la virtud de escuchar y saber valorar el contexto, la reflexión y el diálogo".

Estas reflexiones, añadió ADEPA, "nos alientan a renovar nuestro compromiso con un periodismo profesional, libre, plural y responsable, capaz de contribuir al escrutinio del poder, al fortalecimiento de las instituciones, a la calidad del debate público y al entendimiento entre personas, comunidades y naciones. Y también nos convocan a preservar su independencia, su legitimidad y su sostenibilidad frente a las transformaciones del ecosistema tecnológico".

"Como se expresó recientemente en un encuentro celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con la participación de editores argentinos, resulta fundamental proteger los contenidos periodísticos que nutren los sistemas de inteligencia artificial. Se trata de preservar una función social indispensable para la salud de las democracias.

La defensa de la dignidad humana, la búsqueda de la verdad y la preservación de una comunicación auténticamente interpersonal son desafíos inseparables. El periodismo tiene una responsabilidad particular en esa tarea, no solo como instrumento para conocer la realidad, sino también como espacio de encuentro, diálogo y construcción de confianza", recordó

"Con ese espíritu, ADEPA recibe al papa León XIV en la Argentina, agradece su compromiso con estos principios universales y expresa su deseo de que su visita renueve en nuestra sociedad la vocación de escucharnos, reconocernos en nuestras diferencias y construir, a través del diálogo, un futuro compartido", concluyó.