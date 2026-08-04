4 de agosto de 2026 Inicio
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Alerta para Riquelme: detuvieron por narcotráfico a un familiar de un jugador de Boca

La Brigada Antinarcóticos Metropolitana chilena arrestó en un operativo a varios miembros del grupo "Los Pájaros de la Legua" con cerca de una tonelada de cocaína. Entre ellos a Sebastián Soto Guerra, quien sería el suegro del actual volante del Xeneize.

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El detenído sería el padre de la actual pareja del Carlos Palacios.

El detenído sería el padre de la actual pareja del Carlos Palacios.

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La Brigada Antinarcóticos Metropolitana de Chile detuvo por narcotráfico a un familiar de un jugador de Boca: Carlos Palacios. En un gran operativo, las autoridades arrestaron a varios miembros del grupo "Los Pájaros de la Legua" con cerca de una tonelada de cocaína. Entre ellos a Sebastián Soto Guerra, quien sería el suegro del actual volante del Xeneize.

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Varios medios de prensa chilenos informaron que los operativos donde se realizaron las detenciones fueron llamados como "Mar de Drake II", "Norte Rojo II" y "Capitanes". La Brigada Antinarcóticos Metropolitana arrestó a cuatro personas con cerca de una tonelada de cocaína, cannabis, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, entre otros elementos.

Al menos cuatro miembros de la banda fueron detenidos por las autoridades, entre ellos Sebastián Soto Guerra, que se trataría del suegro de Carlos Palacios, actual volante del club Boca Juniors, y exjugador Club Social y Deportivo Colo-Colo.

Sebastián Soto Guerra quedó en prisión preventiva por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas de Chile. Desde el medio 24 Horas, informaron que "uno de los domicilios allanados estaba registrado a nombre de la hija del imputado" que saldría con Carlos Palacios.

También expresaron que supuestamente "Soto Guerra utilizaba un vehículo de propiedad de Carlos Palacios para realizar traslados vinculados al tráfico de drogas".

Mientras tanto el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, aseguró que todavía no se investiga a Palacios pero que "nosotros nunca descartamos nada, en ninguna investigación, porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro".

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