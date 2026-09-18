Luto en Los Beatles: murió un artista que dejó una marca importante en la banda Dejó una huella única en la estética visual asociada al rock de los años sesenta. Su vínculo con la banda de Liverpool está relacionado con una película en la que pudo haber tenido un protagonismo mayor. Agregar C5N en









PEter Max fue uno de los referentes absolutos del arte psicodélico y el Pop Art.

El ilustrador Peter Max, una de las figuras más representativas de la psicodelia y de los movimientos artísticos asociados al rock en las décadas de 1960 y 1970, murió el lunes a los 88 años. La noticia, que además cobra notoriedad por su vínculo con Los Beatles, fue confirmada por su familia, la cual remarcó el legado cultural que deja el artista tras años alejado de la vida pública por problemas de salud vinculados a una demencia avanzada.

"Recordaremos su extraordinaria creatividad, su calidez humana, su curiosidad y su manera de ver la belleza y las posibilidades en todas partes", expresó su hijo Adam Max en un comunicado difundido a ABC News, en el que destacó el impacto humano y artístico de su padre.

Max fue uno de los referentes absolutos del arte psicodélico y el Pop Art, dos de los movimientos más representativos del siglo XX, y su trabajo tuvo un papel central en la estética hippie y en distintas expresiones de la contracultura de la época. Su cercanía con el mundo de la música lo llevó a vincularse estrechamente con artistas como Jimi Hendrix y, especialmente, con Los Beatles, banda con la que mantuvo un vínculo artístico que se extendió durante décadas.

Su estilo, caracterizado por el uso de colores fluorescentes y ultra brillantes conocido como Day-Glo, llenó pósteres, ropa y lienzos con imágenes alegres y de tono místico, convirtiéndose en una de las señas de identidad visual del movimiento cultural que marcó la segunda mitad de los años sesenta. A diferencia de otros artistas visuales de su tiempo, Max se propuso llevar su arte a las masas y transformarlo en parte de la cultura popular, una decisión que le permitió trabajar en grandes eventos internacionales y consolidar una obra que trascendió museos y galerías para instalarse en el imaginario colectivo de varias generaciones.

Redes sociales El trabajo de Peter Max con Los Beatles Peter Max fue contemporáneo y cercano a cada uno de los integrantes del grupo, con quienes compartía intereses artísticos similares. Según algunas versiones sobre el desarrollo de la película animada "Yellow Submarine", estrenada en 1968, este artista fue parte de una consultoría inicial y aunque no fue el diseñador oficial de la cinta, su estilo artístico quedó fuertemente implícito en la estética final de la obra.

John Lennon lo contactó a fines de los años sesenta para proponerle sumarse al proyecto, pero la propuesta exigía que Max permaneciera en Europa durante varios meses, algo que el artista no estaba dispuesto a asumir en ese momento, por lo que finalmente rechazó la oferta para tener un rol principal y recomendó en su lugar al ilustrador Heinz Edelmann, quien terminó siendo el responsable de la estética definitiva de la película. Más allá de esa participación, el vínculo entre Max y Los Beatles se sostuvo durante décadas. El universo visual que desarrolló el artista compartía numerosos elementos con la psicodelia que definió la etapa más experimental de la banda británica, entre ellos las explosiones de color, las referencias cósmicas y una visión optimista y casi utópica del mundo, rasgos que llevaron a muchos seguidores a asociar de manera permanente su obra con el imaginario musical de finales de los años sesenta. A lo largo de su carrera, Max también realizó retratos de otras figuras del universo musical, entre ellas Jimi Hendrix, Mick Jagger y Taylor Swift, además de personalidades de la política y la cultura estadounidense, demostrando una capacidad poco común para adaptar su estilo a distintas épocas sin perder su identidad visual característica.