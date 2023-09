En medio de la polémica Luis Brandoni se arrepintió y quiere pedirle disculpas a Ricardo Darín tras criticar Argentina 1985. El actor manifestó que quiere contactar al protagonista del film para explicarle que "no se refería" a su trabajo sino al foco de la película.

luis brandoni.jpg Después del susto, Luis Brandoni rompió el silencio

Pero tras la respuesta de Darín, quién aseguró que se “no pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma”. La crítica lo tomó por sorpresa, ya que explicó que no sabe de dónde surgió y que “no me voy a subir a esto, porque es un delirio”.

Ante este panorama, Brandoni reconsideró sus palabras y explicó que intenta contactar al protagonista de Argentina 1985 para pedirle disculpas.

“Sí, yo estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de canallada no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”, sentenció durante el programa de Alfredo y Diego Leuco en Radio Mitre.

Por lo tanto, el protagonista de “La odisea de los giles” señaló que "tuvo que ver Ricardo porque fue productor de la película”.

Luis Brandoni apuntó contra Ricardo Darín por "Argentina, 1985"

La película “Argentina, 1985” fue elegida como “Mejor película extranjera” en los Premios Oscar y si bien no se quedó con la estatuilla, logró un gran reconocimiento mundial y resultó muy elogiado por la crítica y por los espectadores. Sin embargo, el actor argentino Luis Brandoni criticó el film por la poca presencia de la figura de Raúl Alfonsín.

Durante una entrevista en el medio El Sol, el exdiputado apuntó contra todos los involucrados en el film y, particularmente, cruzó a su protagonista Ricardo Darín.

“Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, sentenció Brandoni.

Ricardo Darín Peter Lanzani

En esa línea, explicó que el Gobierno de Alfonsín “le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa”.

Si bien Brandoni y Darín se conocen del medio y protagonizaron juntos el éxito “Mi cuñado” en televisión y recientemente trabajaron en “La odisea de los giles”, el exfuncionario prefirió no decirle nada a su colega ya que aseguró que si habla se va a enojar.