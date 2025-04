Luego de que la Justicia le impida ver a sus hijas, Mauro Icardi sumó un conflicto con el Galatasaray

Luego de que la Justicia determine que Mauro Icardi no podrá continuar viendo a sus hijas por haber incumplido con las condiciones del proceso de revinculación , el futbolista recibió otra mala noticia que afecta su futuro profesional .

"Yo no soy especialista, pero uno habla con especialistas y muchos te dicen la verdad: que Icardi, con el tiempo que lleva lesionado, ya debería estar jugando. No sé qué pasa, que no vuelve", explicó en el ciclo Mitre Live.

En ese punto, señaló: "De a poco, los dirigentes del club turco se van rebelando ante Icardi y a mí lo que me dicen es que, si Mauro no vuelve en estos días a Estambul, amenazan con romper el vínculo contractual".

Mauro Icardi China Suárez Instagram

Al parecer, los reiterados enfrentamientos con Wanda Nara y la constante exposición de su vínculo con Eugenia 'China' Suárez no habrían agradado a las autoridades del club turco, que "le paga una fortuna a Icardi por mes y no le pagan una fortuna por mes para que Icardi vaya de boliche en boliche, para que aparezca con una selfie linda con la China Suárez, la verdad que no están contentos".

Por esto, podrían tomar una decisión en las próximas horas: "A mí me dan cuenta de una reunión de última hora esta mañana bien temprano en Turquía, entrada la madrugada en la Argentina, donde los que deciden el futuro del equipo europeo decidieron darle finalmente un ultimátum a Icardi por su mal comportamiento".

"'No vamos a esperar más tiempo, exigimos el inmediato arribo de Icardi a Turquía' dicen. Están hartos, ya no quieren esperarlo más y que si no quiere volver a Estambul, que se los haga saber", concluyó el periodista.