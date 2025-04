Benjamín Vicuña, sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi: "No son mis temas"

Vicuña aseguró en el programa Puro Show, de El Trece, que hay cosas que no le incumben: “No hay nada tan grave, son situaciones que se dan, que se deben acomodar con el tiempo, que se viven en privado”, empezó.

Embed Benjamín Vicuña habló en exclusiva con #PuroShow y contó cómo hace para lidiar con la exposición de los conflictos familiares de sus ex parejas: “es algo que no puedo manejar”.#lovieneltrece pic.twitter.com/OQHkdEdiY3 — eltrece (@eltreceoficial) April 29, 2025

Agregó: "No son mis temas. Lo único que tenemos en común son mis hijos. Quiero hablar de lo que me apasiona, mi trabajo, cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda un poco. Venía de un estreno, voy saliendo y pum, me meten un micrófono por el tema, pero me la banco; después otra me la banco, pero hay días en los que uno dice ‘Por favor, hablemos de la película o de la serie’“, remarcó desde Madrid.

Vicuña y Spasandín en los Premios Platino en Madrid Redes Sociales

”No es por lavarme las manos, es por hablar de lo que realmente me apasiona y me gusta, que es mi trabajo“. El chileno viajó a España con su novia, Anita Spasandín, para la entrega de los Premios Platino. Fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel en la serie Envidiosa,la serie de Netflix que protagonizan Griselda Siciliani y Estéban Lamothe.