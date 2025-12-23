23 de diciembre de 2025 Inicio
El bodegón barato cerca de Buenos Aires donde sirven el vino en pingüino

Con 94 años de trayectoria, funciona dentro de un club de barrio en Coghlan y fue el refugio predilecto del cantante de tango Roberto "Polaco" Goyeneche.

Este restaurante en Coghlan mantiene viva la tradición del clásico bodegón porteño. 

El Tábano Buffet
  • El Tábano se ubica en Rómulo Naón 3029, en Coghlan.
  • Es famoso por sus porciones generosas diseñadas para compartir, destacándose especialmente la milanesa napolitana a caballo.
  • Mantiene costumbres clásicas como servir el vino en el emblemático "pingüino" .
  • Abre todos los días en horario de almuerzo y de cena, y se puede llegar fácilmente a través del Tren Mitre.

En el escenario gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires, existen lugares que conservan la esencia pura del barrio. El Tábano es, sin dudas, uno de ellos. Este bodegón es un refugio de calidez familiar donde el tiempo se detuvo entre banderines de fútbol, fotos antiguas y la tradición del vino servido en pingüinos.

Un referente de la gastronomía peruana en Buenos Aires.
El restaurante de cocina criolla peruana que tienta con sus incorporaciones gastronómicas

Fundado hace 94 años, este restaurante estilo bodegón nació dentro del histórico club homónimo, un espacio que por décadas conjugó tango, fútbol, bailes de carnaval y encuentros sociales. Es mucho más que un lugar para comer; es un punto de encuentro para la gente del club y del barrio.

Reconocido por su tradición y la calidez de la atención de su personal, este lugar es recordado especialmente por haber sido el rincón favorito del mítico cantante de tangos Roberto “Polaco” Goyeneche. Con mucha historia detrás, este restaurante se destaca por sus porciones abundantes y ese ambiente acogedor que solo los mozos con años de oficio saben brindar.

Dónde queda El Tábano

El TÁBANO (2)

El Tábano se encuentra en una zona residencial tranquila. Está ubicado en el barrio de Coghlan, en la calle Rómulo Naón 3029, cerca de la estación del tren.

El lugar abre de lunes a lunes, desde el mediodía hasta las 15 horas, y de 19.30 a 23. Los lunes solo está abierto durante el horario de la cena.

Qué puedo pedir en El Tábano

Los platos en este lugar son famosos por su tamaño generoso, con porciones para compartir. Fiel a su impronta de bodegón, las milanesas son lo más elogiado del menú. La milanesa "El Tábano" es la opción más pedida, y en su tamaño más grande se puede compartir hasta entre ocho personas-

La bondiola a la pizza es uno de los platos más aclamados, tierno y cargado de queso. También destaca el bife de chorizo en sus distintas versiones, y la tortilla de papas, que se sirve en su punto justo.

el tábano (4)

También se pueden encontrar otros platos clásicos de bodegón argentino como pastel de papa, albóndigas con arroz, guiso de lentejas y tapa de asado con papas. No podés irte sin probar el budín de pan mixto o el tradicional vigilante.

Cómo llegar a El Tábano

Para quienes vayan en auto, el estacionamiento no es un gran problema ya que se trata de una zona alejada del centro. Algunas de las líneas de colectivos que te acercan a la zona son la 19, 76, 107 y 114.

La estación Coghlan de la Línea Mitre (ramal Mitre) se encuentra a pocas cuadras, por lo que el tren es otra opción para viajar hasta el lugar. Es una de las formas más directas de llegar desde el centro o el norte de la ciudad.

