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Denunciaron a un reconocido actor de Floricienta: la grave acusación en su contra

El intérprete fue denunciado por una vecina de su edificio y en el programa que conduce Ángel de Brito revelaron todos los detalles.

La denuncia luego fue elevada a una mediación judicial.

La denuncia luego fue elevada a una mediación judicial.

Esteban Pérez, el actor reconocido por sus papeles en Rebelde Way, Rincón de Luz y Floricienta, fue denunciado por una vecina y quedó involucrado en una causa judicial. De acuerdo con la información que reveló Pepe Ochoa este viernes en LAM, Pérez habría sido denunciado por una mujer con identidad reservada, pero que el panelista mencionó como M.

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Según el relato, el conflicto se habría originado cuando él se acercó a golpearle la puerta a varias mujeres del edificio que viven solas para reclamar sobre ruidos molestos en horarios indebidos, lo que provocó que una de ellas lo denunciara por la violencia con que el actor se dirigió hacia la damnificada.

"Él bajó a tocarle la puerta de manera muy violenta y le pegaba patadas a la puerta. Lo que sucede es que en el edificio todos dicen que de la nada él se la agarra con las mujeres que viven solas y que no le gusta que haya mujeres solas en el edificio. Después él hostiga y amenaza a las vecinas diciéndoles que hacen ruidos molestos", explicó Ochoa.

Luego el periodista comenzó a leer el parte oficial: "La denuncia la presentó la vecina M en contra de él. Tiene una denuncia del 3 de febrero del 2026 y cuenta que, siendo las 12.30 de la madrugada aproximadamente y cuando se encontraba en el interior de su domicilio particular, comenzó a escuchar ruidos de golpes en el suelo de su vivienda provenientes del piso quinto del departamento B, en el cual vive su vecino de nombre Esteban Pérez".

"Luego de unos minutos, el nombrado golpeó fuertemente la puerta de su domicilio manifestando: 'Dejen de hacer ruido'. Agregando que el señor Esteban Pérez bajó al hall del edificio y tocó el timbre del portero del edificio para empezar a molestarla también. A los pocos segundos llamaron al 911 y arribó al domicilio un móvil policial para dejar constancia de lo ocurrido", continuó.

Captura: redes

Captura: redes

Qué dijo Esteban Pérez sobre la denuncia

Después de denunciar lo ocurrido, la vecina lo elevó a una mediación judicial. En este contexto, desde LAM fueron a buscar al actor y le consultaron sobre las acusaciones: "¿Puede ser que haya una denuncia en contra tuya por parte de tus vecinas?". Pérez respondió: "¿Una denuncia? No. No lo sé. No me llegó nada. Me estoy enterando por vos".

Captura: internet

Captura: internet

Luego, el artista reconoció los conflictos con una de sus vecinas. "Entiendo que es una mujer muy problemática. Tenía problemas con todo el edificio. Es una sola persona. No son varias. Ha tenido varios problemas con los vecinos e incluso con la administración", señaló.

En este sentido, Esteban explicó que se enojó con la mujer porque subió dos pisos por las escaleras y le tiró su bicicleta y la de su hija, refiriéndose al hecho como un "brote psicótico". "Yo no sé si es un problema mental o qué, por eso no quiero seguir hablando del tema para no sumar más problemas", concluyó.

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