La participante salteña no pudo contenerse tras escuchar cómo le respondió Furia a Sabrina y reaccionó de una forma llamativa.

Lucía Maidana no pudo contener su postura de tranquilidad y explotó.

Durante la actividad grupal, los participantes se encontraban pintando y en un momento Sabrina se puso a buscar el color blanco . Al darse cuenta que lo tenía Juliana, y tras el ofrecimiento de Emmanuel Vich porque él tenía un tarro cerca, la mendocina expresó: " No, ya encontré a la chorra ".

Si bien parecía un comentario en broma, Furia no se lo tomó bien y volvió a ser muy dura contra la mendocina: "Mirá quién habló, la burra. Empezamos con los adjetivos calificativos parece...". Por eso, Lucía no se quiso quedar callada y explotó para defender a su hermanita.

Juliana Scaglione y Sabrina Cortez dividen la casa de Gran Hermano 2023.

"Furia, cerrá el orto antes que te clave una...", explotó la jugadora de fútbol salteña, aunque no se pudo escuchar el final de la frase. Ante esta amenaza, Juliana volvió a contestar con ironía y señaló: "¡Vamos! Alguien que me puso los puntos y de la manera que a mí me gusta".

Juliana explotó contra sus compañeros: "Todo les molesta, son todos..."

La participante de Gran Hermano 2023 Juliana "Furia" Scaglione explotó contra sus compañeros en medio de una actividad grupal y volvió a protagonizar un polémico momento en la casa.