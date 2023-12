Juliana de Gran Hermano explotó contra sus compañeros: "Todo les molesta, son todos..."

Furia se agotó de las críticas de sus hermanitos y les dejó en claro a los gritos que está harta de que no la dejen hacer nada.

Mientras realizaban una actividad todos juntos en la mesa del living, una de las participantes dijo de empezar a cantar y Juliana no se quiso contener más. Ante esta palabras, señaló: "Pero si no me dejan cantar tampoco, todo les molesta. Si gritas, si cantas, si bailas, ustedes son unos caracoles en serio".