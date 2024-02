La inesperada estrategia de Furia para sacar a Lisandro de Gran Hermano 2023

Una vez que se confirmó la permanencia de la cámara, Juliana confesó: "Me nominé por estrategia a ver si funcionaba lo del micrófono, no como Gran Hermano me hizo quedar que fue por comprar mal cigarrillos. Así que nada, veremos qué sucede". Con motivo de la sanción, no podrá ser salvada ni participar de las nominaciones.

Casi inmediatamente, en redes sociales sus fanáticos confirmaron que es una estrategia para eliminar a Lisandro de Gran Hermano 2023, ya que Martín Ku no podrá ser líder por segunda semana seguida tras el cambio de reglamento. De igual manera, parecen haberse olvidado que Agostina tiene un vínculo muy cercano con él y también podría salvarlo si consiguiera ser líder.

Habrá un segundo repechaje en Gran Hermano 2023: los detalles

El exparticipante de Gran Hermano 2022 Ariel "Big Ari" Ansaldo reveló que durante el primer fin de semana de marzo habrá un repechaje para la actual edición del reality show, algo que tomó a todos por sorpresa.