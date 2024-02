Llega el Golden Ticket a Gran Hermano: de qué se trata y cuánto puede influir en la casa

De qué se trata y cuánto podría influir en la casa la llegada del Golden Ticket

Sin haber confirmación oficial de qué se trata el nuevo anuncio, en las redes sociales empezaron a especular acerca de lo que podría significar.

Durante el programa, el conductor Santiago Del Moro había dado indicios hablando sobre la película Willy Wonka y la fábrica de chocolates, y luego mostrando el sobre dorado sacó el anuncio que decía “Golden Ticket”.

La cuenta de X Real Time indicó que es una actividad que se llevó a cabo en el Gran Hermano de Gran Bretaña en 2006. En aquella oportunidad, se escondieron esos boletos en 100 paquetes de barras de chocolate que fueron repartidas en bares de Reino Unido.

Según el diario británico The Guardian, en ese momento el billete fue descubierto en una barra de chocolate en una sucursal de la cadena de supermercados Sainsbury’s en el centro de Londres.

En #GranHermano UK, el "Golden Ticket" se escondió en 100 paquetes de barras de chocolates KitKat que fueron repartidas en bares especiales de la ciudad. Solo un ticket tenía el PASE para entrar a la casa. Un miembro del público se convirtió, al azar, en participante.

El billete dorado viene de la película protagonizada por Johnny Depp, en la que Willy Wonka busca un sucesor, alguien que trabaje con él y que pueda heredar la fábrica. Por eso, en cinco de sus famosas pastillas de chocolate, introduce billetes dorados. Los niños que consiguieran uno tendrían derecho a visitar la fábrica y quizás, apropiarse de ella.

Furia apuntó contra la producción de Gran Hermano 2023: "Era mío, me..."

La participante Juliana “Furia” Scaglione no perdona a la producción de Gran Hermano 2023 por lo que le tocó vivir durante sus primeras semanas en la casa del reality show.

Mientras conversaba con Bautista Mascia en la cocina, Furia comenzó por recordar lo que fue la primera prueba semanal por el liderazgo: “Cata va a entrar y te va a decir lo que pasó ahí. El resorte lo pusieron duro y esa mierd* no se movía. Y el mío estaba...”. Ante estas palabras, el uruguayo decidió interrumpirla para responderle.

“Cata viene cuando yo llego y me dice 'yo hice la prueba acá'... Pero no estás entendiendo nada Julia”, señaló Mascia con un tono cómico por lo que estaban discutiendo. Al no dejarlo terminar, Scaglione creyó que se estaba poniendo en su contra, por lo que tuvo una particular contestación.

Luego de escucharlo, Furia explotó: “Voy a hacer esto, que es lo mismo que le haría a producción, darte la espalda. Me cagar*n flaco, ¡el liderazgo era mío!". Esta respuesta de Juliana generó que Bautista protagonice un clip viral, ya que generó muchas risas. "Estoy adhiriéndome a tu... Pero la put* que me parió”, concluyó el uruguayo.