Lourdes Sánchez reveló que se lesionó en vivo: ¿la descalifican del Bailando 2023?

La conductora de C5N alarmó a todos al asegurar que sufrió un tirón en una de sus piernas, ya que si se lastimó no podrá continuar participando.

Lourdes Sánchez no pudo ocultar su tristeza al sentir el tirón.

La bailarina y conductora de C5N Lourdes Sánchez aseguró que se lesionó en el psoas , y en el caso que sea de gravedad, no podrá continuar en el Bailando 2023 .

Apenas terminó su performance, Marcelo Tinelli la escuchó decirle a su bailarín que se había desgarrado y le preguntó por lo ocurrido. Al respecto, la participante señaló: "Lo sentí en el primer truco. Siento que me desgarré, me duele mucho. Un dolor muy feo y ahora que me estoy enfriando lo siento más. Es el psoas".