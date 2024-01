Escándalo en el Bailando 2023: Milett Figueroa no tendría una lesión, ¿por qué la expulsaron?

Tras ser consultado por el programa LAM, el doctor Bruno Spinassi reveló: " No se ve que tenga las lesiones que dijeron como desplazamiento vertebrales y protrusiones discales. Solo veo una deshidratación de los discos que lo puede tener cualquier persona que se haga una resonancia o pueda tener un dolor en el cuello o no". Con estas palabras, comenzó por desmentir todo lo que se dijo por la salida de Figueroa.

Luego, le preguntaron directamente si Milett podría haber continuado en el Bailando 2023, ante lo que aseguró: "Basándome exclusivamente en las imágenes que ella subió, la verdad es que no veo ningún impedimento, porque tener deshidratación de disco no justifica no hacer actividad física". Así, dejó muy mal parado a Marcelo Tinelli.

Para finalizar, Spinassi resaltó: "Como posturólogo, lo que haría sería evaluar su sistema postural, yo podría saber cuál es la causa de su problema, de sus dolores cervicales, porque la mayoría de las veces esos dolores no tienen que ver con problemas de los discos, sino con problemas musculares y posturales". De esta manera, dejó en claro que no considera que sea real lo que informaron desde la producción del Bailando 2023.