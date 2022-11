Los sugestivos posteos de Wanda Nara y Mauro Icardi, ¿reconciliados?

Historia Mauro Icardi 14.11 Captura Instagram

Se trata de una nueva prenda de Balenciaga que Wanda Nara lució muy orgullosa en otras publicaciones: una que su peluquero y amigo Kennys Palacios subió el domingo y otra que ella misma publicó este lunes. Todo indica que la empresaria estaba junto a Icardi el domingo, aunque no quisieron anunciarlo públicamente.

Horas más tarde, el futbolista compartió una historia con el emoji de un avión y este lunes mostró fotos de una paradisíaca playa. Wanda dio más indicios de que está descansando junto a él, ya que promocionó su línea de trajes de baño acostada en las mismas arenas blancas que se ven en las fotos de Icardi.

Historia Kennys Palacios Captura Instagram

Zaira Nara rompió el silencio y habló sobre Wanda y Mauro Icardi

Zaira Nara le hizo frente a los rumores sobre una supuesta reconciliación entre su hermana y Mauro Icardi. La modelo intentó esquivar el asedio de los periodistas que buscaban su palabra y respondió: "Mientras sean felices, es lo una que quiere, la felicidad de todos. Ojalá".

Sin embargo reconoció que, en caso de que hubiera habido algún acercamiento que indicara que renació el amor entre la pareja, ella se habría enterado. "Sí, obvio, creo que por ahora no. Cuando Wanda me llama son horas al teléfono, pero son temas que estamos tratando de no tocar", aseguró.